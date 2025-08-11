Kendrys Morales cuenta anécdota con Tony Castro y un pantalón de 300 dólares

Vídeos relacionados:

El exligamayorista cubano Kendrys Morales contó recientemente una peculiar anécdota que involucró en 2002 a Antonio Castro, el hijo del difunto dictador y por esa época médico del equipo Cuba.

Morales contó durante una entrevista con el medio independiente Swing Completo cómo durante una estancia del equipo Cuba en Canadá vio cómo Tony Castro compraba para su novia un pantalón de 300 dólares.

“Salimos a comprar y viene Tony Castro y al lado mío le compró un pantalón de 300 dólares como regalo a su novia. ¿De dónde sale ese dinero si ese tipo era un médico? La gente no sabe lo que uno ha visto y ha pasado. Eso fue enfrente de mí y lo vi con mis propios ojos”, relató.

El toletero de 13 campañas en Las Mayores, en ese entonces una de las estrellas de la selección cubana, comparó los privilegios del hijo de Fidel Castro con la cifra económica irrisoria que recibían los peloteros.

“¿Un médico en Cuba cuánto cobraba cuando yo estaba allá? Nosotros una vez dimos un viaje para Canadá, en donde estuvimos 15 días. A nosotros nos dieron 15 dólares al día y dos días para salir a comprar las cositas de nosotros. Lo que se podía comprar. Yo no podía porque mi mamá no me podía dar más nada. No tenía de donde sacar dinero, a no ser que vendiera la camisa, los spikes y todo eso”, comentó.

Morales fue dado de baja en 2004 del equipo Industriales en plena Serie Nacional. Vetado y marginado por las autoridades deportivas cubanas, decidió abandonar el país con apenas 20 años.

Luego de 13 fugas malogradas logró llegar a Estados Unidos, donde escribió una historia completamente distinta en las Grandes Ligas.

En aquel momento, recuerda que se sintió muy impactado por la situación: “¿Cómo yo voy a estar viendo eso y voy a defender a esa gente? A ninguno de ellos los quiero ver delante de mí. ¿Cómo si el talento lo tengo yo van a disfrutar ellos?”, cuestionó.

Antonio Castro resulta un ejemplo de los privilegios de la casta gobernante en Cuba, ha vivido entre lujos, vacaciones en el extranjero, partidos de golf y paseos en yate. En los últimos años se ha mantenido alejado de los focos.

En 2016 fue nombrado embajador de la Federación Internacional de Judo (IJF, por sus siglas en inglés) y, poco después, ascendido a presidente de la Comisión Médica. Actualmente se mantiene en este cargo.

