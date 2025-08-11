Cubano muere por disparos de un guardia de seguridad en un supermercado de Guyana

Vehículos de la Policía de Guyana en una operación reciente (Imagen de Referencia).

Un ciudadano cubano, identificado como Pedro Alexander Frometa Slonchak, de 34 años, murió el domingo en Georgetown, Guyana, tras recibir varios disparos de un guardia de seguridad dentro de un supermercado, informaron medios locales.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:47 a.m. en el supermercado Real Value, ubicado en la intersección de las calles Thomas y Church, en la capital guyanesa, según reportó News Source Guyana.

El responsable, Kelvin Belgrave, de 25 años, trabajaba para el Servicio de Seguridad KGM y fue arrestado poco después del suceso.

De acuerdo con un informe policial citado por iNewsGuyana, el guardia afirmó que observó a la víctima entrar y salir repetidamente del establecimiento y decidió acercarse para preguntarle si tenía algún problema.

Según su declaración, en ese momento el cubano lo sujetó y comenzó una pelea, durante la cual portaba un cuchillo.

Belgrave añadió que logró desarmar a Frometa Slonchak y lo apuñaló en el hombro derecho y en la cabeza. Acto seguido, sacó su pistola reglamentaria y disparó seis veces, impactando a la víctima cuatro veces, una bala en el pecho, dos en el abdomen y una en la rodilla. El cubano cayó al suelo y murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La Policía de Guyana indicó que cuenta con grabaciones de las cámaras de vigilancia del interior del supermercado que podrían mostrar el incidente.

El guardia, residente en la comunidad de Sophia, permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.

Este hecho ha causado conmoción entre la comunidad cubana residente en Guyana, donde muchos migrantes buscan una mejor vida lejos de la isla, pero se enfrentan a contextos de inseguridad y violencia.

En abril de este año, José Aurelio Ramírez, un cubano de 54 años, fue asesinado a puñaladas en la zona de Melanie Market Street. La Policía detuvo como principales sospechosos a Tyrese Blair, un joven de 18 años, y Omar Clayton Bacchus, de 21 años.

Meses antes, en octubre de 2024, la joven maestra tunera Yuni Zamora Castro, de 25 años, fue asesinada en la localidad de Kitty, presuntamente por su pareja, quien se quitó la vida tras el crimen.

