Trabajo en Uruguay: Cubana cuenta su experiencia como solicitante de refugio y divide opiniones

La creadora cubana en redes sociales @nadyevF compartió su experiencia laboral en Montevideo, Uruguay, donde reside bajo estatus migratorio de solicitante de refugio. En un video publicado en TikTok, aseguró: "Yo sí encontré trabajo en Montevideo, Uruguay, como extranjera".

En su testimonio, explicó que llegó al país hace cuatro meses y que su cédula como solicitante de refugio se demoró aproximadamente tres meses en ser emitida, lo que dificultó acceder a un empleo formal.

"Tenía que encontrar algún trabajo que me aceptara con solo pasaporte cubano. La verdad no es que sea muy fácil, porque por lo general no quieren hacer contrato si no tienes la cédula, pero desde mi experiencia sí encuentras trabajo en donde te hagan ese contrato con pasaporte", contó.

La joven relató que ha trabajado durante tres de los cuatro meses que lleva en Uruguay: "Obviamente no son los trabajos que uno sueña tener en su vida, pero son trabajos honestos y que te dan el plato de comida y el techo en el que uno vive".

Aunque reconoció que algunas personas deben aceptar empleos informales, con salarios bajos o inestables, subrayó su gratitud por el puesto actual: "Quizás es cierto que tengas que trabajar en negro, bajo un salario súper mínimo, quizás hasta inestable, pero bueno la cuestión era trabajar mientras encontraba el trabajo en el que me sintiera más cómoda y hoy me siento súper agradecida por estar en el trabajo en el que estoy".

Reacciones divididas en redes

El video provocó decenas de comentarios, reflejando opiniones encontradas. Algunos usuarios le desearon éxito y destacaron su esfuerzo: "Uruguay necesita gente como vos, trabajadora y de bien" o "Sos una genia por salir adelante con humildad y esfuerzo".

Otros mostraron rechazo hacia la migración o criticaron las condiciones laborales que aceptan los extranjeros: "Uruguay para uruguayos, cuando dejen de entrar los esclavos de Cuba, Venezuela, Perú, vamos a volver a crecer como país" o "Trabajan por dos pesos y no cobran horas extras".

La creadora respondió a varios comentarios, agradeciendo los mensajes de apoyo y defendiendo su derecho a trabajar en el país: "Valoro mucho la oportunidad que me ha dado este país".

Otros testimonios de cubanos en Uruguay

En junio pasado, otra cubana radicada en Uruguay, identificada como @edenny30, advirtió que encontrar empleo en 2025 puede tomar meses y recomendó llegar con preparación y recursos suficientes para subsistir hasta cuatro meses sin ingresos.

En julio, otro relato viral de la cubana @lorenzolisset detalló las razones por las que eligió emigrar a Uruguay con su familia, destacando la seguridad, la salud y la educación gratuitas, así como la estabilidad política del país.

