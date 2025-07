Cubano responde con firmeza: "Uruguay me dio la posibilidad de tener una vida mejor"

El usuario cubano @r_abocado, radicado en Uruguay, compartió en TikTok una respuesta a un comentario que le sugería regresar a su país si no le gustaba el actual. “Si no te gusta, Cuba está mejor”, escribió un internauta identificado como “Virgilio Brasilero” en uno de sus videos anteriores.

En el nuevo clip el joven decidió contestar públicamente con un mensaje firme y respetuoso. “Te voy a responder de la manera más educada posible, aunque no debería hacerlo. De ser uruguayo, me parece que el nombre uruguayo te quedaría demasiado grande, porque los uruguayos que conozco, los uruguayos de verdad, son personas de bien, de respeto, que no hacen daño y no se meten en la vida de los demás. Por tanto y demás, demás está decirte de que tu comentario está muy fuera del lugar. Pero si tanto te molesta de que viva en tu país, en caso de que vivas acá, y de no ser así, no sé qué estás opinando, ni qué estás hablando. No me voy a ir, porque Uruguay me dio las posibilidades de tener una vida mejor, de vivir mejor, y de echar para adelante. Así que, por más que quieras, no me voy a ir. Vivo acá, y seguiré viviendo acá, y amo a Uruguay”, expresó en el video.

La publicación, grabada en Montevideo, desató una ola de reacciones en TikTok, acumulando cientos de comentarios de apoyo. La mayoría de los usuarios, tanto uruguayos como cubanos, elogiaron el tono de su respuesta y rechazaron el mensaje discriminatorio original.

Entre los mensajes destacados se encuentran expresiones de respaldo como “Yo soy uruguayo y te banco Cuba, que viva Cuba libre”, “Bienvenido a Uruguay, orgullo de ser uruguaya”, “Sigue adelante muchacho. Cuba vive hace 60 años en una dictadura”, “No todos los uruguayos somos así. Vos para adelante”, “Uruguay es grandeza. De los que somos uruguayos. No des mucha importancia a los que te molestan, es porque quieren vivir sin hacer nada”, “Soy uruguaya y estoy muy orgullosa de que mi país acoja gente de otros países y más si se sienten bien acá” y “Gracias por elegir mi país”. También hubo comentarios que celebraron su educación y templanza: “Muy buena parada de carro a la persona que te faltó el respeto, bienvenido” y “Eso es hablar con altura. Respuesta perfecta”.

El propio creador respondió algunas preguntas de sus seguidores, aclarando que el usuario que lo atacó ya había hecho comentarios ofensivos en publicaciones anteriores. Al explicar el origen del malentendido, reveló que su video previo solo comentaba un fenómeno climático poco común en Cuba: la niebla.

Cubanos en Uruguay, entre la adaptación y la visibilidad

En los últimos meses, numerosos testimonios de cubanos en Uruguay han ganado notoriedad en TikTok y otras redes sociales. Historias como la del youtuber Frank El Makina —quien detalló sus gastos mensuales en Maldonado, incluyendo remesas a Cuba porque “si no, nuestra familia no come”— o la de una joven que expresó su amor por Uruguay y las diferencias culturales que ha enfrentado, se han vuelto virales.

También ha generado debate el testimonio de una doctora cubana que compartió sus impresiones sobre ejercer la medicina en el sistema uruguayo, destacando diferencias estructurales con la práctica médica en la isla, como la ausencia de salario fijo o el funcionamiento del sistema de emergencias.

Otra cubana, en un video que conmovió a cientos, celebró los pequeños logros cotidianos en su proceso de adaptación: “No estoy donde quiero aún, pero ya no estoy donde estaba antes”.

Estas experiencias, publicadas por diferentes usuarios cubanos, revelan una narrativa común marcada por la gratitud hacia Uruguay, los desafíos económicos de empezar de cero, la necesidad de enviar remesas y el proceso de integración en una nueva sociedad. En muchos casos, también han servido para visibilizar las tensiones que pueden surgir cuando los migrantes comparten públicamente sus opiniones sobre el país que los acoge.

