Maluma vivió un momento inesperado durante su tercera presentación en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, cuando en pleno show se percató de que una espectadora tenía en brazos a un bebé de apenas un año. El cantante colombiano no dejó pasar la situación y detuvo la música para dirigirse directamente a la mujer desde el escenario.

El intérprete de "Felices los 4" comenzó preguntando si realmente había un bebé entre el público y, al confirmar la edad del menor, expresó su preocupación: “Pero señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traigo, déjelo ahí. Con todo respeto, yo ya soy padre… ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p*** mierda, donde el sonido está durísimo?”.

Maluma señaló que el pequeño ni siquiera sabía dónde estaba y criticó que lo movieran como si fuera un juguete. También remarcó que el bebé no llevaba protección auditiva, lo que consideró un riesgo para su salud. “Ese niño no quiere estar aquí, de verdad”, afirmó con seriedad ante miles de asistentes.

El reguetonero insistió en que su mensaje no era para avergonzar a la fan, sino para crear conciencia sobre los riesgos de exponer a un menor a un evento de tal magnitud. “La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad”, dijo, recibiendo aplausos y vítores del público.

Como padre de una niña de un año llamada París, Maluma compartió que jamás la llevaría a un concierto a su edad. “Se lo digo con todo cariño y respeto, ya que soy papá. Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”, concluyó, antes de retomar el espectáculo.

El episodio fue grabado por varios asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde las reacciones se dividieron entre quienes celebraron su preocupación por el bebé y quienes opinaron que pudo expresarse de otra manera. Pese a la polémica, el show continuó con normalidad y Maluma seguirá su gira en Monterrey y Zapopan en los próximos días.

