"Volvimos a partir La Habana": Así fue el concierto de Yomil y Los 4 en La Piragua

La noche habanera se encendió el pasado viernes con el esperado encuentro musical entre Yomil Hidalgo y Los 4, quienes hicieron vibrar La Piragua ante cientos de fanáticos que no dejaron de cantar y bailar sus éxitos.

Sobre el escenario, la energía fue arrolladora. Temas icónicos y otros más recientes hicieron que el público, desde la primera fila hasta el último rincón, se entregara a la fiesta. Entre luces, coros y teléfonos grabando, el malecón se convirtió en una pista de baile al aire libre.

Yomil compartió en Instagram su emoción por este concierto: "Lo de ayer, aparte de que somos dos torres que sonaron fuertísimo, lo que más me gustó fue la buena vibra de dos grupos que, después de tanta historia, volvimos a compartir en una sola tarima y partir La Habana como en los viejos tiempos”.

“Hace 15 años yo estaba ahí, en el público, viendo cómo los grandes calentaban La Piragua, y ahora fue mi turno. Siento que lo hicimos de pin, mil gracias, asere”, fue el agradecimiento de Yomil para Jorge Junior y Los 4.

El espectáculo no solo fue una cita con la música urbana cubana, sino también un reencuentro cargado de camaradería artística, que dejó claro que la unión de estos dos referentes sigue teniendo un poder inigualable para poner a gozar al público cubano.

