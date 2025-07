Yomil responde a los que cuestionan cómo puede tener cinco casas en Cuba

El reguetonero cubano Yomil presumió recientemente de sus logros personales, asegurando que pasó de dormir en una barbacoa a ser dueño de cinco casas en La Habana.

Su confesión, lejos de pasar desapercibida, provocó una ola de comentarios, entre aplausos y fuertes críticas.

En un video publicado en sus redes, el artista compartió su sentir por haber superado muchas dificultades y llegar hasta donde está hoy. Pero el asombro y la polémica no tardaron en aparecer, sobre todo por la aparente contradicción con la legalidad vigente en Cuba sobre la propiedad de viviendas.

Un usuario en los comentarios fue directo: “Brother, con todo respeto, ¿pero cómo haces para tener tantas casas, si aquí en Cuba la ley solo te deja tener una sola casa? ¿O ustedes son la ley?”.

Captura Instagram / Yomil

El comentario generó varias reacciones y una encendida discusión en la sección de respuestas. Algunos defendieron a Yomil a capa y espada: “Si no salta un envidioso cubiche el post no sirve: ¿a ti qué con* te importa? Ustedes no pueden ver a avanzar a otro”; “Hay un millón de gente en Cuba con más de una, no, con siete. Tú no sales a la calle, parece. ¿Para qué está la familia?”.

Lo más leído hoy:

Con su estilo calmado Yomil no evitó el tema y respondió sin perder la compostura: “Gracias a Dios tengo familia y amigos de verdad”.

Captura Instagram / Yomil

Con esa frase, dio a entender que no todas las propiedades estarían registradas a su nombre, lo que explicaría cómo ha logrado acumular varias casas sin entrar en conflicto con las leyes cubanas.

La controversia ha seguido creciendo, con algunos seguidores acusándolo incluso de tener vínculos con el gobierno cubano, tildándolo de “chivato”, otros por el contrario lo ven como un ejemplo de superación y esfuerzo a seguir.

Preguntas frecuentes sobre Yomil y la polémica de sus propiedades en Cuba