Cubano muere en Paraguay tras denuncia de brutal golpiza policial

Un ciudadano cubano de 39 años murió en Paraguay días después de haber sido detenido, en un caso que su familia y su abogada califican como un brutal abuso policial. La historia, marcada por violencia, amenazas y abandono, ha causado conmoción y encendió reclamos por justicia.

Reinier José Peña, residente en Paraguay desde hace nueve años, fue arrestado a inicios de agosto en Asunción, acusado de intentar sustraer objetos de una estación de servicios.

Según denunciaron su pareja, Yaquelin Pérez, y la abogada de la familia, María Fausta Ramírez a ABC Color Paraguay, el cubano fue golpeado por al menos cinco policías en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, antes de ser trasladado a un hospital y posteriormente a la cárcel de Tacumbú, donde falleció.

En declaraciones al programa Temprano a la Tarde Paraguay, Pérez relató que la agresión comenzó el 2 de agosto por un plato que no le correspondía.

“Le dijeron que eso no era para comer ellos, que ellos comían como personas, pero que los presos comían como chanchos”, contó.

Poco después, oficiales lo habrían golpeado de manera repetida, provocándole dislocación en el hombro, costillas adoloridas, moretones en la espalda, rodilla golpeada y convulsiones cada pocos minutos debido a que era epiléptico.

Según Pérez, los policías también lo amenazaron para que no denunciara lo ocurrido. “Le dijeron que no dijera nada porque después le iba a ir peor”, aseguró.

El 5 de agosto, Peña fue llevado al Hospital de Barrio Obrero, donde permaneció internado hasta el viernes 8, cuando recibió el alta médica y fue enviado directamente a la Penitenciaría de Tacumbú.

El domingo 10, su pareja intentó visitarlo, pero amigos que llegaron primero fueron informados de que ya había muerto. “No lo veían por los pasillos ni en ningún lado. Ahí mismo se enteraron de que había fallecido”, narró Pérez.

De acuerdo con un reporte preliminar de la autopsia, citado por ABC Paraguay, el cuerpo presentaba golpes y escoriaciones, aunque la causa exacta de la muerte se confirmará tras otros estudios.

La abogada Ramírez afirmó que el caso representa una mancha para la imagen internacional de Paraguay y anunció acciones legales para que se revisen las grabaciones de seguridad y se procese a los responsables.

“Estamos en un país democrático, donde la tortura debería estar erradicada”, dijo la letrada, quien aseguró que se pedirá justicia por la muerte del cubano.

La versión policial

El comisario Walter Molinas, jefe del Departamento Judiciales, negó que Peña haya sido golpeado por policías durante su permanencia en esa dependencia.

En declaraciones a Temprano a la Tarde Paraguay, aseguró que el cubano ingresó con un certificado médico, que fue hospitalizado por un “síndrome de abstinencia” tras presunto consumo de drogas, y que no presentaba lesiones graves.

Molinas afirmó que existen cámaras de seguridad que registran las 24 horas y que “no ocurrió así” como sostiene la familia.

También citó el diagnóstico médico, que indicaría síndrome convulsivo, síndrome de abstinencia y neumonía por broncoaspiración.

El oficial confirmó que se abrirá un sumario interno y dijo esperar que la autopsia “abone las pruebas” que respalden la versión policial.

El Ministerio Público paraguayo abrió una investigación para esclarecer el caso.

La contradicción entre la denuncia de la familia y la versión policial mantiene el caso bajo la lupa. Mientras la abogada insiste en que se trató de un acto de tortura que debe erradicarse, la Policía sostiene que hay evidencia médica y fílmica que descarta la golpiza.

El resultado final de la autopsia y la revisión de las cámaras de seguridad podrían definir si la muerte de Reinier José Peña fue consecuencia de abusos policiales o de problemas médicos derivados de su estado de salud.