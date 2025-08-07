Argentina lidera el crecimiento económico en América Latina

Vídeos relacionados:
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó a 2,2% su proyección de crecimiento económico regional para 2025, con Argentina como líder con una expansión del 5%, seguida por Panamá (4,2%) y Paraguay (4%).
Según el informe, los países con mayor crecimiento proyectado para este año son Argentina (5%); Panamá (4.2%); Paraguay (4%); República Dominicana (3.7%); Guatemala (3.6%) y Costa Rica (3.5%).
En el otro extremo, México apenas alcanzaría un 0.3% de crecimiento, lo que lo ubica como la economía más rezagada entre los países con crecimiento positivo.
La CEPAL atribuye esta situación a su alta dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos (más del 80%), en un contexto de tensiones comerciales y reglas de origen cada vez más estrictas en el marco del T-MEC.
Desde hace varios meses la economía de Argentina ha dado muestras de un crecimiento sostenido que se situó en el 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025, según informó el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Además, el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación suramericana mostró una expansión del 0,8% respecto al trimestre anterior.
Los datos confirman una fuerte recuperación económica, impulsada por las políticas de ajuste y liberalización del presidente Javier Milei, quien asumió el poder con la promesa de reducir el gasto público y eliminar trabas al mercado.
En contraste, Cuba figura entre los países más rezagados, con una contracción estimada de -1,5% este año y un virtual estancamiento del 0,1% para 2026.
Las únicas economías con contracción en 2025, según el organismo, serán Haití (-2.3%) y Cuba (-1.5%).
Según el informe, la economía cubana atraviesa una de sus peores etapas en décadas. Fue catalogada por la CEPAL como uno de los cinco países de América Latina con “inflación crónica”, ocupando el tercer puesto regional en 2024 en cuanto a niveles inflacionarios.
Esta clasificación provocó su exclusión de los promedios regionales y subregionales, subrayando la gravedad de su situación económica.
Además del retroceso en el PIB, la CEPAL advirtió sobre otros factores críticos que lastran la recuperación del país: bajo acceso a financiamiento externo, desplome de la inversión extranjera, distorsiones estructurales persistentes, y una informalidad creciente que desarticula cualquier planificación oficial.
A ello se suma una combinación de deuda descontrolada y pérdida sostenida del poder adquisitivo, lo cual mantiene a la población en un estado de precariedad generalizada.
Preguntas frecuentes sobre el crecimiento económico en América Latina y la crisis en Cuba
¿Por qué Argentina lidera el crecimiento económico en América Latina en 2025?
Argentina lidera el crecimiento económico en América Latina en 2025 con una proyección del 5% gracias a las políticas de ajuste y liberalización implementadas por el presidente Javier Milei. Estas políticas han impulsado la inversión privada, mejorado los indicadores macroeconómicos y reducido drásticamente la inflación, lo que ha fortalecido el consumo y la confianza económica en el país.
¿Cuál es la situación económica actual de Cuba según la CEPAL?
La economía cubana atraviesa una de sus peores etapas en décadas, con una contracción del PIB proyectada en -1,5% para 2025 y una inflación crónica. La CEPAL clasifica a Cuba entre los países con peor desempeño económico en la región, destacando su baja inversión extranjera, distorsiones estructurales y un mercado informal en expansión que impide una recuperación sostenible.
¿Qué factores están impulsando el crecimiento económico en Argentina?
El crecimiento económico en Argentina está impulsado por reformas estructurales que incluyen la desregulación y la reducción del gasto público. Estas medidas han resultado en un superávit fiscal, incremento de inversiones en sectores estratégicos, y una caída significativa de la inflación, lo cual ha estimulado el consumo interno y la confianza económica.
¿Cuáles son las principales dificultades económicas que enfrenta Cuba en 2025?
Cuba enfrenta una serie de dificultades económicas graves, incluyendo una contracción del PIB, baja inversión extranjera, y un mercado informal en expansión. La falta de acceso a financiamiento externo, distorsiones estructurales y una inflación crónica son otros factores que agravan la crisis económica en la isla, manteniendo a la población en un estado de precariedad.
