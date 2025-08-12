Sin filtros y con su característico estilo directo, Cazzu habló como nunca sobre el dinero que Christian Nodal aporta para su hija en común, Inti. Durante su reciente visita a México para presentar su libro Perreo, una revolución, la cantante argentina fue interceptada por la prensa y dejó claro que el acuerdo económico que tiene con su ex no le parece suficiente. “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, aseguró ante las cámaras.

La intérprete de "Con otra" explicó que, aunque no está feliz con el monto, no piensa embarcarse en un pleito legal para modificarlo. “A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de mantenerme y de mantener a mi hija. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear, y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal… la verdad es que en este momento no tengo la energía para elegir ese camino”, dijo con franqueza.

Aunque ella no quiso confirmar las cifras, dejó entrever que prefiere seguir trabajando y produciendo su propia música para asegurar que a su pequeña no le falte nada, antes que depender de lo que aporte el padre.

Cuando le preguntaron si Nodal ve seguido a Inti, la artista fue muy cuidadosa: “Creo que esas son preguntas para él… pero lo que ven es lo que hay”, comentó con una sonrisa, una frase que muchos interpretaron como una señal de que los encuentros entre padre e hija son escasos.

Eso sí, dejó claro que con la familia de Nodal todo marcha bien. “La gente de su familia para mí la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto, les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos… yo soy para la construcción, y esa es mi intención”, dijo, demostrando que, al menos en ese aspecto, hay armonía.

Mientras Nodal disfruta de su matrimonio con Ángela Aguilar, Cazzu sigue enfocada en sus proyectos y en la crianza de Inti. Entre giras, presentaciones y nuevos lanzamientos, la “Nena Trampa” demuestra que, aunque no esté de acuerdo con la pensión, lo que realmente le importa es que su hija crezca rodeada de amor y estabilidad.

