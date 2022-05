Bad Bunny estrena "Un verano sin ti": Banda sonora de los próximos meses

La banda sonora de este verano tiene nombre: Bad Bunny. El cantante puertorriqueño vuelve este viernes 6 de mayo a la lista de novedades musicales con su nuevo álbum, "Un Verano Sin ti", un trabajo discográfico que contiene 23 canciones para bailar, relajarse y para dedicar a esa persona especial. Un disco que nace con la intención de ambientar las vacaciones de todos sus fans.

"Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist", explica el boricua sobre este trabajo a The New York Times. Y tras escuchar las canciones que lo conforman, no cabe duda que así será.

Entre los temas que componen este disco encontramos varias colaboraciones. Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize o Rauw Alejandro son algunos de los artistas que ha convocado el Conejo Malo para este trabajo discográfico, que promete sonar y mucho los próximos meses de época estival.

En él, el cantante incluye toda clase de sonidos para todos los gustos.

El estreno de este disco viene con el lanzamiento del videoclip de "Moscow Mule", el primer sencillo del álbum. Un audiovisual que está arrasando en Youtube, donde a la hora de escribir esta nota supera los 5 millones de reproducciones.

Este es el quinto trabajo de estudio en solitario de Bad Bunny, un disco que llega en un gran momento para él. Además de estar consagrado como uno de los artistas latinos más aclamados de los últimos tiempos, también ha estado explorando otras facetas participando en la WWE o desempeñando papeles en diferentes producciones cinematográficos.

A esto hay que sumarle sus nuevos proyectos, entre los que destaca la película "El Muerto" de Marvel, que protagonizará Benito Martínez (nombre real del cantante).

Las expectativas estaban por las nubes con este lanzamiento, que Bad Bunny había estado promocionando a través de sus redes sociales con la ayuda de su novia, Gabriela Berlingeri, y el actor español Mario Casas. Pero definitivamente el resultado está encantando a sus fans, que han hecho tendencia el nombre del artista puertorriqueño.

¿Qué te parece lo nuevo de Bad Bunny? ¿Tienes ya una favorita? ¡Cuéntanoslo!

