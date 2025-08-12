Derroche de glamour, elegancia y espectáculo: Así celebró El Divo sus 50 años de carrera artística

Eduardo Antonio celebró por todo lo alto sus 50 años de carrera artística este fin de semana en el Flamingo Theater Bar de Miami, en un espectáculo que deslumbró por su producción, lujo y variedad artística.

Con cambios de vestuario llenos de brillo, coreografías de alto impacto y un recorrido musical que abarcó sus más grandes éxitos, El Divo de Placetas ofreció un show para disfrutar, acompañado por un elenco de primer nivel.

Cortesía / Eduardo Antonio

Entre los invitados especiales que se sumaron a la fiesta estuvieron Abejas Memes, Maritriny, Ely López y Fernan como presentadores, Fedro, Eddy Borges, Ramón Veloz, Lázaro Reutilio —hijo de la legendaria Celina González—, Yenny Yenny y El Real. Cada uno aportó su sello único, haciendo de la noche una verdadera constelación de talentos.

Cortesía / Eduardo Antonio

La dirección general del show estuvo a cargo de Lester Hamlet, mientras que la dirección musical fue responsabilidad de Pedrito Camacho, quien junto a la banda en vivo dio un toque vibrante y elegante a cada interpretación.

El cuerpo de baile Yio Dance aportó energía y color con impecables rutinas, mientras que la producción general estuvo en manos de su esposo Roy García, cuidando cada detalle para que la velada fuera inolvidable.

Cortesía / Eduardo Antonio

El público, que llenó la sala, disfrutó de principio a fin de un espectáculo que no solo celebró medio siglo de carrera de Eduardo Antonio, sino que también rindió homenaje a la música, el arte y la pasión que lo han acompañado durante todo este tiempo.

Una noche mágica en la que el glamour y la emoción se unieron para consagrar, una vez más, a El Divo como uno de los grandes referentes de la escena artística cubana.

