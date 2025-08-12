Derroche de glamour, elegancia y espectáculo: Así celebró El Divo sus 50 años de carrera artística

Eduardo Antonio celebró por todo lo alto sus 50 años de carrera artística este fin de semana en el Flamingo Theater Bar de Miami, en un espectáculo que deslumbró por su producción, lujo y variedad artística.
Con cambios de vestuario llenos de brillo, coreografías de alto impacto y un recorrido musical que abarcó sus más grandes éxitos, El Divo de Placetas ofreció un show para disfrutar, acompañado por un elenco de primer nivel.
Entre los invitados especiales que se sumaron a la fiesta estuvieron Abejas Memes, Maritriny, Ely López y Fernan como presentadores, Fedro, Eddy Borges, Ramón Veloz, Lázaro Reutilio —hijo de la legendaria Celina González—, Yenny Yenny y El Real. Cada uno aportó su sello único, haciendo de la noche una verdadera constelación de talentos.
La dirección general del show estuvo a cargo de Lester Hamlet, mientras que la dirección musical fue responsabilidad de Pedrito Camacho, quien junto a la banda en vivo dio un toque vibrante y elegante a cada interpretación.
Lo más leído hoy:
El cuerpo de baile Yio Dance aportó energía y color con impecables rutinas, mientras que la producción general estuvo en manos de su esposo Roy García, cuidando cada detalle para que la velada fuera inolvidable.
El público, que llenó la sala, disfrutó de principio a fin de un espectáculo que no solo celebró medio siglo de carrera de Eduardo Antonio, sino que también rindió homenaje a la música, el arte y la pasión que lo han acompañado durante todo este tiempo.
Una noche mágica en la que el glamour y la emoción se unieron para consagrar, una vez más, a El Divo como uno de los grandes referentes de la escena artística cubana.
Preguntas frecuentes sobre la celebración de los 50 años de carrera de Eduardo Antonio
¿Cómo celebró Eduardo Antonio sus 50 años de carrera artística?
Eduardo Antonio celebró sus 50 años de carrera artística con un espectáculo de lujo en el Flamingo Theater Bar de Miami. La velada incluyó cambios de vestuario brillantes, coreografías impactantes y un recorrido musical por sus grandes éxitos, acompañado de un elenco de artistas de primer nivel.
¿Quiénes fueron los invitados especiales en el concierto de aniversario de Eduardo Antonio?
La celebración contó con la participación de artistas como Abejas Memes, Maritriny, Ely López, Fedro, Eddy Borges, Ramón Veloz y Yenny Yenny, entre otros. Cada uno aportó su sello único, haciendo de la noche una constelación de talentos.
¿Cuál fue el papel de Roy García en el espectáculo de Eduardo Antonio?
Roy García, esposo de Eduardo Antonio, fue el encargado de la producción general del espectáculo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para que la velada fuera inolvidable.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.