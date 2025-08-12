Juliette Valle y Eduardo López se van de escapada romántica a Cancún

La pareja de influencers cubanos, Juliette Valle y Eduardo López Cardoso “La Flaca Verónica”, están disfrutando de unos días de sol, playa y mucho amor en Cancún, México.

La pareja ha compartido con sus seguidores varias imágenes que destilan romance, complicidad y diversión, mostrando que su escapada es tan idílica como el paradisíaco destino.

En las fotos, se les ve disfrutando de paseos junto al mar Caribe, posando frente al icónico letrero de Cancún y protagonizando momentos llenos de ternura, como cuando Eduardo carga a Juliette entre risas o cuando juntos forman un corazón con las manos bajo la luz de la luna.

Juliette, con un vestido translúcido en tonos dorados que realza su figura, y Eduardo, con su estilo relajado pero siempre a la moda, se han convertido en el centro de atención entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con comentarios y reacciones positivas.

Esta escapada romántica no solo reafirma que la relación entre ambos está en un buen momento, sino que también muestra su lado más espontáneo y apasionado, disfrutando de cada instante en uno de los destinos turísticos más populares del Caribe.

