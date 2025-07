Kenny Robert al ver a Juliette Valle y La Flaca Verónica juntos otra vez: "¿Cuántas temporadas tiene esto?"

Parece que la relación sentimental de Juliette Valle y La Flaca Verónica está decidida a destronar la serie con más temporadas. Y si alguien ha estado al tanto de esta telenovela interminable, ese es Kenny Robert.

Al ver que la pareja vuelve a estar junta nuevamente, el influencer cubano no se contuvo y soltó una de sus épicas descargas en redes sociales. “¡Dame un grrrrr! Un qué... ¡Un grrrrr! Yo quiero saber: ¿cuántas temporadas tiene esto? ¿Cuántas partes tiene 10 metros sobre el cielo? Llevan en eso un año. Se pelean, vuelven; vuelven, se pelean; se pelean, vuelven; vuelven, se pelean. ¡Ya!”, exclamó, con el dramatismo que caracteriza a su personaje de Jessica.

Y por si fuera poco, y se lanzó a hacer un resumen completo de esta telenovela influencer, con capítulos incluidos: “Primera parte, se mudan juntos, empiezan el podcast. Segunda parte, se pelean. Tercera parte, se comparan un perro y le ponen Aguita de Coco. Cuarta parte, se vuelven a pelear. Quinta parte, Juliette le quita la custodia del perro a La Flaca, saxofón por la cabeza. Sexta parte, Juliette se muda sola, le deja a La Flaca solo las cucharas. Séptima parte, aparecen en la playa tomando aguita de coco”.

“¡Ya! Ni la serie El Barco dio tanta guerra. Ni RBD cansó tanto. Pónganle nombre a la obra. ¿Cómo se titula? Estamos aburridos. Tienen a sus seguidores con los nervios desbaratados. Si yo no me eché todas las temporadas de Rápido y Furioso, ¿ustedes creen que me voy a echar esta?”, remató Kenny, entre gritos y gestos que ya son su marca registrada.

La historia de Juliette y La Flaca ha sido una montaña rusa de separaciones y reconciliaciones, pero siguen siendo una de las parejas favoritas de sus seguidores. Y aunque sus fans parecen divididos entre el “Team que sigan juntos” y el “Team ya basta”, una cosa es segura: todos están atentos a su relación.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Juliette Valle y La Flaca Verónica