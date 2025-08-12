El Micha, tras su concierto en La Habana: "Soy uno de los mejores desde el siglo pasado"

El reguetonero cubano El Micha ofreció un multitudinario concierto en La Piragua, en el Malecón de La Habana, el pasado 9 de agosto, donde cientos de personas disfrutaron de su música a pesar de la lluvia.

“Yo no soy el mejor, yo soy uno de los mejores desde el siglo pasado, la historia soy yo”, escribió el artista en un post en su cuenta de Instagram, acompañado de imágenes y videos de su presentación.

En los clips compartidos por El Micha se aprecia cómo, tras un inicio marcado por la lluvia, el lugar se llenó y el público coreó sus canciones en un ambiente festivo.

El concierto formó parte del regreso del cantante a Cuba, tras varios años sin actuar en la isla. Días antes había anunciado el evento en sus redes sociales, causando gran expectación entre sus seguidores.

Su llegada a la capital cubana también generó revuelo, cuando fue captado por las cámaras tomándose fotos con fans en plena calle de la capital isla.

