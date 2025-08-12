El Micha, tras su concierto en La Habana: "Soy uno de los mejores desde el siglo pasado"

El reguetonero cubano El Micha ofreció un multitudinario concierto en La Piragua, en el Malecón de La Habana, el pasado 9 de agosto, donde cientos de personas disfrutaron de su música a pesar de la lluvia.
“Yo no soy el mejor, yo soy uno de los mejores desde el siglo pasado, la historia soy yo”, escribió el artista en un post en su cuenta de Instagram, acompañado de imágenes y videos de su presentación.
En los clips compartidos por El Micha se aprecia cómo, tras un inicio marcado por la lluvia, el lugar se llenó y el público coreó sus canciones en un ambiente festivo.
El concierto formó parte del regreso del cantante a Cuba, tras varios años sin actuar en la isla. Días antes había anunciado el evento en sus redes sociales, causando gran expectación entre sus seguidores.
Su llegada a la capital cubana también generó revuelo, cuando fue captado por las cámaras tomándose fotos con fans en plena calle de la capital isla.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de El Micha en La Habana
¿Cómo fue el concierto de El Micha en La Habana?
El concierto de El Micha en La Habana fue un evento multitudinario que se llevó a cabo en La Piragua, en el Malecón habanero. A pesar de la lluvia, cientos de personas asistieron y disfrutaron de su música en un ambiente festivo. Este concierto marcó el regreso del reguetonero a Cuba después de varios años sin actuar en la isla.
¿Cuál fue la reacción del público ante el regreso de El Micha a Cuba?
La llegada de El Micha a Cuba generó gran expectativa y revuelo entre sus seguidores. El público lo recibió con entusiasmo, y las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre su cercanía y accesibilidad, especialmente cuando se le vio tomándose fotos con fans en las calles de La Habana antes del concierto.
¿Por qué El Micha es una figura controvertida en el ámbito musical cubano?
El Micha es una figura controvertida debido a su postura ambigua frente a la situación política en Cuba. Ha sido criticado por no pronunciarse claramente sobre la represión y la falta de libertades en la isla. Además, su regreso a Cuba y presentaciones en escenarios oficiales han sido interpretados por algunos como una colaboración con el régimen, mientras otros lo ven como una manera de mantenerse vigente entre el público cubano.
¿Cuál es el impacto de El Micha en la música urbana cubana?
El Micha es uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana cubana, conocido por combinar géneros como el reguetón y la timba. Su carrera ha sido marcada por éxitos tanto dentro como fuera de Cuba, y su historia de superación personal ha resonado con muchos seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de esfuerzo y persistencia.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.