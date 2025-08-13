Fallida audiencia en corte de Miami por el asesinato de El Taiger: ¿Cómo ha reaccionado Teresa Padrón?

Vídeos relacionados:

Este martes estaba programada una audiencia clave en la corte de Miami por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, pero fue pospuesta para el 15 de octubre.

Ello implica también un nuevo retraso en el inicio del juicio, que estaba previsto para septiembre.

El aplazamiento, cuya causa no ha sido precisada por la prensa local, encendió la preocupación de Teresa Padrón, exmánager y amiga cercana del artista, quien lamentó la falta de avances en el caso.

“No hay nada, no están haciendo entrevistas con los testigos; en realidad, no veo ningún tipo de preparación para el juicio. Yo creo que ellos lo van a seguir alargando", declaró a Telemundo 51.

"No sé qué es lo que está pasando en realidad, pero yo espero y le pido a Dios que ellos pronto se arreglen, y que empiece el juicio pronto”, añadió.

Padrón, que ha acompañado de cerca el reclamo de justicia desde la muerte del cantante, advirtió además que teme que la fiscalía y la defensa lleguen a un acuerdo que reduzca la condena del acusado, temor que ya ha manifestado también en entrevistas previas.

“Yo espero que no lleguen a un arreglo que termine beneficiando al responsable”, concluyó, subrayando que su deseo es que se imponga la pena máxima si se comprueba la culpabilidad.

Este mismo martes el periodista de Univision, Javier Díaz, explicó cómo pueden hacer quienes quieran asistir al juicio por la muerte de El Taiger.

Un compromiso que no se detiene

El pasado 10 de agosto, al cumplirse un año y diez meses de la muerte de El Taiger, Teresa Padrón publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que renovó su compromiso con la búsqueda de justicia y reiteró cuánto extraña al cantante:

“Hoy comprendo mucho… sin entender nada. Diez meses, ¡qué rápido ha pasado el tiempo, hermano, cuánta tristeza tu ausencia! A veces la vida me pesa y siento que no puedo más, pero recuerdo que Dios te puso en mi camino por un propósito, y eso me da fuerzas para seguir. Mi lucha por ti no ha terminado, porque tu memoria vive en cada verdad que defiendo; seguiré pidiendo justicia por ti hasta que se cumpla. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Tu ausencia es grande, pero tu presencia en mi corazón siempre estará. SIEMPRE JOSÉ. JUSTICIA PARA JOSÉ”, escribió.

Un juicio que sigue en suspenso

El aplazamiento de la audiencia también retrasa el juicio, que originalmente debía comenzar el 15 de septiembre.

Se espera que en la próxima vista judicial el juez determine una nueva fecha para el inicio del proceso contra Damian Valdes Galloso, acusado de asesinato en primer grado.

De acuerdo con la investigación, en octubre de 2024 Valdes Galloso habría disparado contra El Taiger, provocándole heridas que derivaron en su muerte una semana después.

La versión del acusado y la postura de la fiscalía

En un interrogatorio realizado en Nueva York, el acusado aseguró que la madrugada de los hechos, el cantante llegó a su casa junto a otra persona y le pidió dinero. Según su relato, se ausentó por unos minutos y, al regresar, lo encontró herido en el suelo.

El acusado no solo negó haber cometido el asesinato, sino que además lanzó graves acusaciones contra la policía de Miami, sugiriendo que un agente estaría involucrado en los hechos.

Teresa Padrón se mostró indignada con la actitud de Damian Valdez Galloso durante el interrogatorio.

“Me da mucha rabia. Y no puedo verlo completo porque me da mucha, mucha rabia, porque no puedo creer que una persona se pueda reír así…Tú le quitaste la vida a ese hombre que tú dices que comía en tu casa y que era tu hermano”, apuntó en declaraciones recientes a Univision.

La fiscalía, sin embargo, afirma que existen videos del momento del ataque y que Valdes Galloso es el único sospechoso. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de reguetonero siguen pendientes del proceso, temiendo que tantos aplazamientos acaben diluyendo la justicia que reclaman.