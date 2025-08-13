Roban y matan la yegua de la campeona nacional de barriles Leidy Laura Rodríguez en Villa Clara

Vídeos relacionados:

La campeona nacional de carrera de barriles, Leidy Laura Rodríguez, de Villa Clara, vive un momento de profundo dolor tras conocer que robaron y asesinaron a su yegua Carola, una compañera inseparable que representaba su esfuerzo y entrega.

BAC‑Habana, filial de la organización Bienestar Animal en Cuba (BAC), comunicó el martes en Facebook que el animal fue sustraído en Sagua la Grande y encontrado muerto pocas horas después.

La organización mostró su solidaridad y exigió justicia por el hecho: “Carola era mucho más que un animal, era compañera de sueños, fruto del esfuerzo y del amor con el que fue cuidada cada día”.

En su mensaje, BAC-Habana calificó el robo y muerte como “inaceptables” y reclamó el esclarecimiento del caso.

Este suceso ha provocado conmoción e indignación en la comunidad ecuestre de Villa Clara y entre los defensores de los animales, quienes exigen medidas más contundentes para prevenir hechos de crueldad y proteger a las especies en la Isla.

Carola, paseada en múltiples competencias por su dueña, “quedará siempre en la memoria de quienes creen que el respeto y el cuidado definen la verdadera grandeza”, concluyó BAC-Habana en su declaración pública.

En la sección de los comentarios la organización además dijo: "Si alguna persona llega a tener conocimiento de quién hizo este horroroso crimen nos hace llegar el nombre. Estaremos también pendientes de las investigaciones".

En días recientes, un caso en Villa Clara estremeció a la comunidad ecuestre cuando ladrones robaron un caballo y sus dueños ofrecieron una recompensa para recuperarlo, evidenciando la desesperación de las víctimas y la dificultad para enfrentar este tipo de delitos en la isla.

Semanas antes, la rápida acción de las autoridades permitió que un caballo fuera rescatado justo cuando intentaban sacrificarlo, un hecho que mostró la crueldad a la que se exponen estos animales y el riesgo constante que enfrentan en el campo cubano.

Ya este año se había registrado otro incidente grave, cuando un hombre intentó robar un caballo y golpeó al propietario en pleno atraco, terminando reducido por la reacción inmediata de la víctima y vecinos del lugar.

