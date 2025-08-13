La Casa Blanca acogerá un evento de UFC en 2026

Vídeos relacionados:

El Campeonato Definitivo de Lucha (Ultimate Fighting Championship, UFC por sus siglas en inglés) celebrará el 4 de julio de 2026 un histórico evento en los terrenos de la Casa Blanca, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Así lo confirmó este martes el director ejecutivo de la compañía, Dana White, en declaraciones a CNN, después de conversar con el presidente Donald Trump.

White detalló que viajará a Washington el 28 de agosto para reunirse con Trump y su hija Ivanka, con el objetivo de ultimar la logística de la cartelera, que se desarrollará en el jardín sur de la residencia presidencial.

El mandatario ya había adelantado en julio sus intenciones de acoger el combate ante más de 20,000 espectadores como parte de las celebraciones patrias.

“Sin duda va a suceder”, aseguró White a la Agencia EFE, señalando que la idea surgió directamente del presidente.

“Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: ‘Quiero a Ivanka en medio de esto’. Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y preparé todas las representaciones”, subrayó la agencia.

El evento supondrá la primera vez que se celebre un combate profesional de artes marciales mixtas en la Casa Blanca.

Según White, será “un acontecimiento único” tanto por su simbolismo como por la magnitud de la cartelera que esperan montar, aunque aún no se han anunciado los nombres de los luchadores que participarán.

El anuncio llega apenas un día después de que la UFC cerrara un acuerdo multimillonario con Paramount para transmitir sus combates en exclusiva en Estados Unidos a partir de 2026.

Según cifras ofrecidas por CNN, el contrato —de siete años y un valor promedio de 1,100 millones de dólares anuales— pone fin al predominio del modelo de pago por evento y trasladará todo el contenido a la plataforma de streaming Paramount+, con algunos eventos numerados transmitidos simultáneamente en CBS.

White calificó este contrato como “uno de los hitos más grandes” de su carrera y en la historia de la UFC, según recogió CBS News.

El directivo también afirmó que, aunque el pago por evento seguirá existiendo, el objetivo es ampliar la audiencia global y simplificar el acceso para los aficionados.

“Los deportes en vivo hay que verlos en vivo. Tienes que sintonizar. Es una cita obligada”, sostuvo.

La relación entre Trump y White es de larga data. El presidente ha asistido a varias veladas de la UFC en los últimos años, incluida una en Nueva Jersey en junio pasado, recordó EFE.

White, por su parte, ha respaldado públicamente al mandatario y lo ha invitado a eventos clave de la compañía.

Aunque todavía faltan meses para el 4 de julio de 2026, el CEO de la UFC confía en que la velada en la Casa Blanca se convertirá en un momento histórico tanto para el deporte como para las celebraciones del aniversario de la independencia estadounidense.

“Vamos a por todas”, dijo White a CNN, destacando que la UFC busca no solo consolidarse como la mayor promotora de artes marciales mixtas del mundo, sino competir por un lugar en la cima de todos los deportes.

El anuncio realmente no toma por asombro a nadie. Trump, confeso amante de los deportes de combate, aseguró en abril pasado que la calurosa bienvenida que recibió durante el evento UFC 314 en el Kaseya Center de Miami es una señal de que su administración “está haciendo un buen trabajo”.

Trump, quien asistió al evento de artes marciales mixtas acompañado por varios miembros de su gabinete y su nieta, Kai Trump, habló con la prensa a bordo del Air Force One tras la velada deportiva.

