Renace la Torre de la Libertad: Símbolo de los exiliados cubanos reabre como museo en Miami

Después de décadas de abandono y una extensa restauración, la Torre de la Libertad de Miami, un emblema para generaciones de exiliados cubanos, reabrirá el próximo mes como museo, con exhibiciones inmersivas dedicadas a la historia de la migración, la libertad y el sentido de pertenencia.
Según informó la agencia Associated Press (AP), la edificación de 14 pisos, construida en 1925 en estilo renacimiento español, fue durante los años 60 y 70 el epicentro de la acogida a los refugiados cubanos que huían del régimen de Fidel Castro.
Entre 1962 y 1974, el entonces Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones locales brindaron en sus instalaciones atención médica, clases de inglés, ayuda financiera y hasta productos desconocidos para muchos recién llegados, como la mantequilla de maní.
Casi 400,000 cubanos pasaron por el edificio en ese periodo, conocido popularmente como “El Refugio” y apodado por muchos “la Ellis Island del Sur”, recordó AP.
La restauración, liderada por Miami Dade College con una inversión total de 65 millones de dólares, ha devuelto el esplendor a uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad.
Las nuevas galerías, diseñadas por el mismo equipo creativo detrás del Museo y Memorial del 11-S de Nueva York, incluyen salas dedicadas a episodios como la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Pedro Pan y las historias de migrantes procedentes de Venezuela, Haití y Nicaragua.
El edificio, declarado monumento histórico nacional, fue rescatado en 1997 por el empresario cubanoamericano Jorge Mas Canosa y donado posteriormente a Miami Dade College.
Incluso en estado de deterioro, la torre ha sido lugar de peregrinaje para la comunidad: en 2003, decenas de miles se reunieron allí para despedir a la cantante Celia Cruz, y en 2015, el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció en su explanada su candidatura presidencial.
Hoy, renovada y con tecnología de última generación, la Torre de la Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas y seguir contando la historia de quienes dejaron todo atrás en busca de un nuevo comienzo.
Hace pocas semanas se recordó cómo la Torre de la Libertad fue un refugio y abrazo para miles de cubanos que huían del régimen de Fidel Castro, un lugar donde encontraban atención médica, ayuda financiera y el primer contacto con una nueva vida en Estados Unidos.
Ya en 2024, se habían destacado curiosidades y hechos poco conocidos de este emblemático edificio, como su apodo de “Ellis Island del Sur” y su papel protagónico en episodios clave de la historia del exilio cubano.
Un año antes, se resaltó que la torre es mucho más que un monumento histórico: es un símbolo de esperanza y perseverancia, que sigue atrayendo a generaciones de migrantes y visitantes que reconocen en ella un testimonio vivo de la lucha por la libertad.
Preguntas frecuentes sobre la Torre de la Libertad y su importancia para los exiliados cubanos
¿Por qué es importante la Torre de la Libertad para los exiliados cubanos?
La Torre de la Libertad es un símbolo de acogida y esperanza para los exiliados cubanos. Desde la década de 1960, ha sido un refugio para quienes huían del régimen de Fidel Castro, brindándoles ayuda médica, clases de inglés y orientación para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Este edificio, conocido como “El Refugio”, representa el comienzo de una nueva vida y la lucha por la libertad para miles de cubanos.
¿Qué exhibiciones ofrecerá el nuevo museo en la Torre de la Libertad?
El museo presentará exhibiciones inmersivas sobre la historia de la migración y la libertad. Las nuevas galerías incluirán salas dedicadas a eventos históricos como la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Pedro Pan y las historias de migrantes de otros países de América Latina como Venezuela, Haití y Nicaragua. Estas exhibiciones están diseñadas para mantener viva la memoria de las experiencias de los exiliados.
¿Cuándo reabrirá la Torre de la Libertad como museo?
La Torre de la Libertad reabrirá sus puertas como museo en septiembre de 2025. Después de una extensa restauración liderada por Miami Dade College, el edificio volverá a abrir con tecnología de última generación y nuevas exhibiciones que narran la historia de los exiliados cubanos y otros migrantes que han pasado por sus puertas.
¿Cuál es la historia arquitectónica de la Torre de la Libertad?
Construida en 1925, la Torre de la Libertad es un ejemplo destacado del estilo renacimiento español. Inspirada en La Giralda de Sevilla, fue construida en un año utilizando un innovador sistema de "jaula de acero". Originalmente, fue la sede del periódico Miami News y, con el tiempo, se transformó en un símbolo crucial para la comunidad cubana en Miami.
