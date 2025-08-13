Renace la Torre de la Libertad: Símbolo de los exiliados cubanos reabre como museo en Miami

Vídeos relacionados:

Después de décadas de abandono y una extensa restauración, la Torre de la Libertad de Miami, un emblema para generaciones de exiliados cubanos, reabrirá el próximo mes como museo, con exhibiciones inmersivas dedicadas a la historia de la migración, la libertad y el sentido de pertenencia.

Según informó la agencia Associated Press (AP), la edificación de 14 pisos, construida en 1925 en estilo renacimiento español, fue durante los años 60 y 70 el epicentro de la acogida a los refugiados cubanos que huían del régimen de Fidel Castro.

Entre 1962 y 1974, el entonces Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones locales brindaron en sus instalaciones atención médica, clases de inglés, ayuda financiera y hasta productos desconocidos para muchos recién llegados, como la mantequilla de maní.

Casi 400,000 cubanos pasaron por el edificio en ese periodo, conocido popularmente como “El Refugio” y apodado por muchos “la Ellis Island del Sur”, recordó AP.

La restauración, liderada por Miami Dade College con una inversión total de 65 millones de dólares, ha devuelto el esplendor a uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad.

Las nuevas galerías, diseñadas por el mismo equipo creativo detrás del Museo y Memorial del 11-S de Nueva York, incluyen salas dedicadas a episodios como la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Pedro Pan y las historias de migrantes procedentes de Venezuela, Haití y Nicaragua.

El edificio, declarado monumento histórico nacional, fue rescatado en 1997 por el empresario cubanoamericano Jorge Mas Canosa y donado posteriormente a Miami Dade College.

Incluso en estado de deterioro, la torre ha sido lugar de peregrinaje para la comunidad: en 2003, decenas de miles se reunieron allí para despedir a la cantante Celia Cruz, y en 2015, el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció en su explanada su candidatura presidencial.

Hoy, renovada y con tecnología de última generación, la Torre de la Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas y seguir contando la historia de quienes dejaron todo atrás en busca de un nuevo comienzo.

Hace pocas semanas se recordó cómo la Torre de la Libertad fue un refugio y abrazo para miles de cubanos que huían del régimen de Fidel Castro, un lugar donde encontraban atención médica, ayuda financiera y el primer contacto con una nueva vida en Estados Unidos.

Ya en 2024, se habían destacado curiosidades y hechos poco conocidos de este emblemático edificio, como su apodo de “Ellis Island del Sur” y su papel protagónico en episodios clave de la historia del exilio cubano.

Un año antes, se resaltó que la torre es mucho más que un monumento histórico: es un símbolo de esperanza y perseverancia, que sigue atrayendo a generaciones de migrantes y visitantes que reconocen en ella un testimonio vivo de la lucha por la libertad.

