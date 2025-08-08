Otaola defiende a Willy Chirino: Atacarlo es atacar al exilio cubano

El presentador y activista Alexander Otaola salió en defensa de Willy Chirino, tras la ola de críticas que ha generado una entrevista en la que el artista expresó su preocupación por la política migratoria de la administración Biden y comparó la actual crisis en la frontera con el éxodo del Mariel en 1980.

“Atacar a Willy Chirino es atacar al exilio cubano”, sentenció Otaola en un video, en el que acusa directamente a los demócratas, bajo la dirección de la estratega política Sasha Tirador, de intentar desacreditar al artista por decir lo que considera verdades incómodas.

Chirino, entrevistado por el locutor Enrique Santos, calificó la situación en la frontera sur de Estados Unidos como un “desastre” y afirmó que el presidente Joe Biden ha permitido la entrada sin control de millones de personas, en un contexto que él comparó con la política del régimen de Fidel Castro durante el Mariel: “Castro en el 80 abrió las cárceles y los manicomios”, recordó.

En su defensa, Otaola respaldó cada una de las afirmaciones del cantautor, músico y productor musical: “Lo que dijo Willy tiene toda la razón. ¿Dónde está la mentira?”, cuestionó. También sostuvo que el problema no es ideológico, sino de seguridad nacional: “No es trumpismo, es sentido común”.

El conductor fue más allá al acusar a los críticos de querer “lavarle la cara a los comunistas” y de repetir “la mentira de los demócratas”. A su juicio, las declaraciones de Chirino reflejan una preocupación legítima por el futuro del país y por la seguridad de los ciudadanos: “Con Willy no, con nosotros, tírense con nosotros”, advirtió Otaola.

En medio de la polémica, Enrique Santos también salió al paso para defender al cantante. Aunque reconoció que no coincide con todo lo dicho por Chirino, pidió respeto a su derecho a opinar: “El cariño y el respeto que yo le tengo a Willy Chirino no ha cambiado ni va a cambiar”, afirmó el locutor, quien recordó la trayectoria del artista como símbolo del exilio cubano.

La controversia ha provocado reacciones encontradas. Mientras algunos en redes sociales lo acusan de “repetir propaganda trumpista” o de haberse olvidado de su propia condición de inmigrante, otros lo respaldan por hablar con franqueza sobre temas que consideran tabú.

En la misma entrevista, Chirino también elogió el aporte de los inmigrantes a la sociedad estadounidense: “Este país ha sobrevivido gracias a la inmigración latinoamericana, que ha hecho los trabajos que nadie quiere hacer”, afirmó, destacando su propio ejemplo como parte de esa comunidad trabajadora.

El debate en torno a sus palabras evidencia la creciente polarización en torno a la política migratoria en Estados Unidos, y las divisiones internas dentro de la comunidad cubana del exilio.

