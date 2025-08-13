Judoca Dayanara Curbelo gana el primer oro de Cuba en los Panamericanos Júnior

Vídeos relacionados:
En su primer viaje a unos Juegos Panamericanos Júnior, la judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg) no solo cumplió su sueño de competir al más alto nivel, sino que lo convirtió en oro, firmando la primera medalla dorada de Cuba en Asunción 2025 con una actuación impecable en el tatami.
Con potentes halones y agarres de solapa, Curbelo se impuso en la final por descalificación a la chilena Kharla Casas, tras haber vencido también por descalificación a la costarricense Arianne González y por ippón a la canadiense Alisa Kofman, de acuerdo con el sitio JIT.
Detrás del oro: trabajo y humildad
Curbelo no es una atleta común. Su éxito no solo proviene de su técnica, sino de una férrea rutina que comienza antes del amanecer.
“En el judo no hay nada fácil. Todo requiere trabajo duro, máxime si venía a un evento tan importante y soñaba con una medalla”, declaró al citado espacio digital la campeona, quien además tuvo el honor de portar la bandera cubana en la ceremonia inaugural.
Consciente de sus áreas de mejora, la joven artemiseña reconoce que necesita perfeccionar técnicas de hombro y cadera, así como ganar fuerza. “Cuba ha tenido muy buenas judocas y yo quisiera parecerme a ellas. Eso requiere total disciplina y dedicación, algo que me enseñaron mis entrenadores de Artemisa desde que empecé en el judo a los 13 años”, afirmó.
Con los pies en la tierra
Pese al título, Curbelo mantiene la humildad: “Este oro no significa que ya llegué. Al contrario, me mostró cuánto debo mejorar. Quiero pulir mi técnica, fortalecer mi mente y seguir aprendiendo de cada combate”, agregó a JIT.
Su madurez, disciplina y hambre de superación auguran que esta no será la última vez que su nombre suene en lo más alto del podio para Cuba.
La cita multideportiva, que cuenta con la presencia de más de 4,000 atletas de 41 países, arrancó el pasado sábado y se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Dayanara Curbelo y el judo cubano en los Panamericanos Júnior
¿Quién ganó la primera medalla de oro para Cuba en los Panamericanos Júnior 2025?
La judoca artemiseña Dayanara Curbelo ganó la primera medalla de oro para Cuba en los Panamericanos Júnior 2025, tras una actuación destacada en la categoría de +78 kg.
¿Cómo fue el camino de Dayanara Curbelo hacia el oro en los Panamericanos Júnior?
Dayanara Curbelo logró el oro tras vencer por descalificación a la chilena Kharla Casas en la final, y previamente superó a la costarricense Arianne González y a la canadiense Alisa Kofman, esta última por ippón. Su éxito se basó en potentes técnicas de halones y agarres de solapa.
¿Qué retos identifica Dayanara Curbelo en su carrera como judoca?
Curbelo reconoce que necesita perfeccionar técnicas de hombro y cadera, así como ganar fuerza. A pesar de su reciente éxito, la joven judoca mantiene la humildad y el deseo de mejorar constantemente.
¿Cuál es la situación actual del judo cubano en el ámbito internacional?
El judo cubano enfrenta un momento complicado debido a dificultades económicas y falta de recursos, lo cual ha impactado su rendimiento en competiciones internacionales. Estas condiciones han llevado a una tendencia preocupante de deserciones de atletas durante competencias en el extranjero.
