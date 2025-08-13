Judoca Dayanara Curbelo gana el primer oro de Cuba en los Panamericanos Júnior

Vídeos relacionados:

En su primer viaje a unos Juegos Panamericanos Júnior, la judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg) no solo cumplió su sueño de competir al más alto nivel, sino que lo convirtió en oro, firmando la primera medalla dorada de Cuba en Asunción 2025 con una actuación impecable en el tatami.

Con potentes halones y agarres de solapa, Curbelo se impuso en la final por descalificación a la chilena Kharla Casas, tras haber vencido también por descalificación a la costarricense Arianne González y por ippón a la canadiense Alisa Kofman, de acuerdo con el sitio JIT.

Detrás del oro: trabajo y humildad

Curbelo no es una atleta común. Su éxito no solo proviene de su técnica, sino de una férrea rutina que comienza antes del amanecer.

“En el judo no hay nada fácil. Todo requiere trabajo duro, máxime si venía a un evento tan importante y soñaba con una medalla”, declaró al citado espacio digital la campeona, quien además tuvo el honor de portar la bandera cubana en la ceremonia inaugural.

Consciente de sus áreas de mejora, la joven artemiseña reconoce que necesita perfeccionar técnicas de hombro y cadera, así como ganar fuerza. “Cuba ha tenido muy buenas judocas y yo quisiera parecerme a ellas. Eso requiere total disciplina y dedicación, algo que me enseñaron mis entrenadores de Artemisa desde que empecé en el judo a los 13 años”, afirmó.

Con los pies en la tierra

Pese al título, Curbelo mantiene la humildad: “Este oro no significa que ya llegué. Al contrario, me mostró cuánto debo mejorar. Quiero pulir mi técnica, fortalecer mi mente y seguir aprendiendo de cada combate”, agregó a JIT.

Su madurez, disciplina y hambre de superación auguran que esta no será la última vez que su nombre suene en lo más alto del podio para Cuba.

La cita multideportiva, que cuenta con la presencia de más de 4,000 atletas de 41 países, arrancó el pasado sábado y se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.

