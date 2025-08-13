El usuario de TikTok @david31glez, un joven español que reside en Miami, ha compartido en la plataforma un balance personal después de tres años viviendo en la ciudad. En su video, expone las ventajas y desventajas que, según su experiencia, definen el día a día en uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos.

Entre los aspectos positivos, David destaca el clima, con sol la mayor parte del año y temperaturas que permiten vestirse de verano casi siempre. También menciona las oportunidades de negocio y emprendimiento que ofrece la ciudad, a la que describe como un lugar en constante crecimiento y con un gran dinamismo económico. Otro punto a favor es la diversidad cultural, que facilita conocer personas de distintas partes del mundo, incluidas figuras que antes solo veía en la televisión.

En el lado negativo, subraya el alto costo de vida, señalando que el alquiler de una sola habitación ya ronda los 1.200 dólares mensuales, mientras que los gastos básicos también se han encarecido por la alta demanda. A esto se suma la deficiencia del transporte público, que considera mal cuidado y mal conectado, lo que obliga a depender de un coche propio. Además, advierte que el tráfico en horas punta puede ser especialmente complicado.

David también hace referencia a la temporada baja, que se extiende de mayo a octubre. Durante estos meses, la humedad y el calor intenso reducen el flujo de turistas, algo que impacta directamente en quienes trabajan en sectores como la hostelería o los servicios. Según explica, esta disminución de visitantes puede notarse de forma considerable en la actividad económica.

A pesar de estos inconvenientes, el joven afirma que sigue apostando por su vida en Miami y que, incluso con la clavícula rota, no se plantea dejar la ciudad. Su testimonio ha generado numerosos comentarios en TikTok, con usuarios que comparten impresiones similares o expresan su deseo de experimentar la vida en este destino.

Preguntas frecuentes sobre la vida en Miami según la experiencia de residentes