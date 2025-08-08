Detienen en Miami a la dueña de tres tiendas de ropa por vender mercancía falsificada

Vídeos relacionados:

Silvia Marila Urgirles, de 39 años, permanece detenida en una cárcel del condado Miami-Dade acusada de poseer y comercializar mercancía deportiva falsificada de reconocidas marcas como Adidas, Nike y New Era en varios establecimientos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades incautaron miles de productos en un local ubicado en la 1834 del noroeste de la calle 20, en el barrio de Allapattah. Entre la mercancía había uniformes, camisetas y sets deportivos que, de haber sido originales, habrían alcanzado un valor de millones de dólares en el mercado.

Los investigadores también vinculan a Urgirles con otra tienda situada en el 840 West Flagler Street, donde se vendía ropa falsificada por un valor estimado de 100.000 dólares, cantidad que, según la ley de Florida, califica como delito grave de segundo grado.

En una audiencia en corte, fiscales indicaron que la acusada ofrecía la mercancía a aproximadamente un 20 % del precio de venta al público de los productos originales. Por ejemplo, las camisetas de equipos de fútbol se vendían a 28 dólares, mientras que 12 sets deportivos se ofrecían por 300 dólares y 30 sets por 750 dólares.

La defensa de Urgirles solicitó a la jueza reducir las consecuencias legales, alegando que la mujer lleva más de una década en Estados Unidos, es madre de tres hijos, no tiene antecedentes penales y que el caso no está relacionado con delitos de narcotráfico ni violencia.

Los documentos judiciales indican que la detenida gestionaba una tercera tienda. Ese negocio también está implicado en la investigación aunque figura a nombre del esposo de la acusada, quien hasta el momento no ha sido detenido.

Lo más leído hoy:

Urgirles continúa bajo custodia con una fianza fijada en 10.000 dólares. Las autoridades no han revelado si prevén más arrestos relacionados con esta operación contra la venta de artículos falsificados, un delito que afecta tanto a las marcas como a la economía local.

La venta, compra o posesión de mercancía falsificada con un valor superior a 20.000 dólares es considerada en Florida un crimen grave que puede conllevar penas de prisión y multas.

Las autoridades recomiendan a los consumidores verificar siempre la autenticidad de los productos y adquirirlos en distribuidores autorizados para evitar ser víctimas de fraude o participar inadvertidamente en actividades ilegales.

Preguntas frecuentes sobre la detención en Miami por venta de mercancía falsificada