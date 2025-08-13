Camionero cubano en EE.UU. muestra la realidad del trabajo bajo la lluvia: “Tú no querías yuma, coge yuma”

Un camionero cubano en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras grabarse trabajando bajo una fuerte lluvia mientras hacía comentarios irónicos sobre la vida en el exilio.

En el video, compartido por el usuario @tony70761, se ve al hombre abrir la compuerta trasera de un camión, empapado por el aguacero, mientras exclama: “Tú no querías USA, coge USA”.

Luego añade en tono jocoso: “Tú no querías yuma, el cubano no quería yuma, ¿no? Coge yuma. Mira, bajo agua buscando cuartos. Si estuviese en Cuba, estuviese tomando ron con este tiempo”.

Las imágenes muestran al transportista intentando maniobrar con la puerta hidráulica del camión, mientras el agua cae con fuerza. Su comentario refleja, con humor, el contraste entre las duras condiciones laborales en Estados Unidos y la vida en Cuba, donde asegura que en un día así estaría descansando con un trago.

El clip ha generado miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos de cubanos que reconocen la dificultad de adaptarse al ritmo laboral estadounidense, pero también las oportunidades que ofrece frente a la crisis económica de la isla.

