Así fue el regreso a Cuba de este famoso tiktoker cubano en medio de un apagón

El famoso influencer cubano Carlos Alberto Fuentes, conocido en TikTok como @carlhoos_, volvió a Cuba tras dos años de ausencia y compartió en redes sociales el emotivo momento en que abrazó nuevamente a su familia.

El creador de contenido, con más de 16 millones de seguidores en la plataforma, viajó a la isla para reencontrarse con sus seres queridos, y en las imágenes se le ve fundiéndose en largos abrazos con su madre y su hermana, visiblemente emocionado.

Sin embargo, la llegada estuvo marcada por una situación muy familiar para los cubanos: un apagón lo sorprendió justo en medio de su entrada a la casa, dejando en penumbra el esperado reencuentro.

El propio Fuentes publicó el video en TikTok bajo el título: “Reencuentro después de 2 años con mi familia de Cuba”, generando miles de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron el momento y enviaron mensajes de cariño.

