Dr. Francisco Durán confirma la transmisión activa de dengue en siete provincias de Cuba

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), doctor Francisco Durán, ofreció este miércoles una actualización sobre la situación epidemiológica en Cuba, que calificó como "relativamente estable", a pesar de la persistencia de focos activos de arbovirosis como el dengue, el virus de Oropouche y el chikungunya.

Durante su comparecencia televisiva, el epidemiólogo destacó que el dengue mantiene transmisión activa en siete provincias y ocho municipios, con la reciente incorporación del municipio de Martí, en la provincia de Matanzas.

Además, se reportan casos de Oropouche en 11 provincias, 23 municipios y 28 áreas de salud, aunque sin complicaciones graves hasta el momento.

“El cuadro clínico del Oropouche no suele presentar gravedad, pero no debemos confiarnos”, advirtió Durán, quien recordó que este virus es transmitido por mosquitos y jejenes, incluidos el Culex quinquefasciatus, un vector de difícil control que prolifera en cualquier tipo de agua estancada.

En cuanto al chikungunya, continúa la transmisión en dos consejos populares del municipio Perico, en Matanzas, aunque, según el MINSAP, no se han reportado casos graves ni complicaciones significativas. Los síntomas más frecuentes son dolores articulares intensos.

Durán también informó que actualmente hay pacientes ingresados por riesgo de dengue, incluyendo un caso grave, pero no crítico, procedente de la provincia de Santiago de Cuba.

Estabilidad en enfermedades respiratorias y diarreicas

El doctor señaló que, a pesar del clima caluroso y lluvioso de esta época del año, no se ha observado un aumento significativo en los casos de enfermedades respiratorias o cuadros diarreicos agudos, ambos considerados endémicos en el país.

Entre los virus respiratorios detectados en circulación se encuentran la influenza y el virus sincitial respiratorio, sin que se registre un repunte preocupante.

Pese al panorama general de estabilidad, el especialista hizo un llamado a no relajar las medidas de prevención sanitaria, especialmente en relación con el consumo de agua segura, la higiene de los alimentos y el uso del nasobuco en espacios concurridos.

También reiteró la importancia de la vacunación contra la COVID-19, especialmente el refuerzo para personas mayores de 65 años y grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos, personas con obesidad y trabajadores de la salud.

