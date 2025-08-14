Milenita celebra nuevo logro en sus estudios en USA: "Mimi va a estar muy orgullosa"

La popular creadora de contenido cubana Milenita está de fiesta y no es para menos. Este jueves compartió con sus seguidores en redes sociales un emocionante logro académico: aprobó con una puntuación perfecta el examen de inglés que necesitaba para comenzar sus estudios de enfermería en Estados Unidos.

“¡Mi genteee, lo logramos! Esto hay que celebrarlo. Ya empiezo la enfermería el mes que viene. Mimi va a estar muy orgullosa. Me siento feliz”, escribió Milenita en una historia de Instagram, donde también mostró un video en el que aparece la pantalla de su ordenador con el resultado: 100 puntos.

Para Milenita no hay nada más importante que ser el orgullo de su mamá, “la Mimi”, como cariñosamente le dice y ya todos la conocen.

Este paso marca un avance importante en su nueva vida en EE. UU., donde ha documentado su proceso de adaptación, sus aspiraciones profesionales y los sacrificios que ha enfrentado para ser una profesional en ese país.

La joven se graduó de Medicina en Cuba, pero en Estados Unidos los retos no han sido pocos, y confiesa que mientras muchos están divirtiéndose o paseando ella está inmersa en sus estudios.

Sus seguidores no tardaron en felicitarla por su dedicación y por dar ejemplo de superación personal. Algunos incluso destacaron el valor de emprender una carrera tan noble como la enfermería en un país nuevo.

