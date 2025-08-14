Desde Sri Lanka, Camila Arteche arranca piropos posando en bikini

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Camila Arteche está disfrutando unas paradisíacas vacaciones en Sri Lanka y ha encendido las redes sociales al compartir fotos en bikini desde una piscina con el mar de fondo.

Con una gran sonrisa y un look relajado, Camila ha posado bajo las palmas en un entorno que ha fascinado a sus seguidores, quienes no han escatimado en elogios en los comentarios.

"Muy hermosa"; "Es indiscutible, Camila Arteche es una mujer muy atractiva e irresistible"; "Belleza natural"; "Bella, sexy y talentosa, pero espectacular cuerpazo"; "Camila cierra por capacidad", comentaron algunos.

Aunque sigue sin revelar la identidad de su acompañante, se sabe que está viajando con su misterioso novio, como ha dejado entrever en algunas publicaciones recientes.

En otra serie de imágenes, Arteche se muestra con un tradicional sari indio, luciendo radiante: "Agradecida por todas las personas maravillosas que me rodean".

La actriz, siempre activa en redes sociales, ha aprovechado el viaje para reconectar con la naturaleza y mostrar su lado más espiritual y cultural, sin dejar de cautivar con su estilo y carisma.

