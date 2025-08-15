Influencer Carnota conoce a Luisito Comunica: "Gracias por inspirar a tantas personas"

Vídeos relacionados:

El influencer cubano Carnota cumplió uno de sus sueños al conocer en persona al popular creador de contenido mexicano Luisito Comunica, a quien considera una de sus mayores inspiraciones.

"Desde niño he admirado a Luisito Comunica, no solo por todo lo que ha logrado en YouTube, sino también por la inspiración que me ha dado para crear mis propias marcas”, compartió el cubano en Instagram.

“Ha sido una gran influencia en mi camino de crecimiento y un ejemplo de cómo construir una marca personal sólida. Conocerlo hoy me llenó de alegría; además de ser un tipo súper gentil y humilde, me parece una persona increíblemente inteligente”, aseguró Carnota.

“Gracias por inspirar a tantas personas y demostrar, con tu trayectoria, que los sueños se pueden lograr. Te admiro mucho", agregó Carnota en Instagram junto a varias fotos del encuentro, en las que ambos posan sonrientes y compartiendo un brindis.

El encuentro tuvo lugar en un evento de la marca de tequila Gran Malo, propiedad de Luisito Comunica, donde el youtuber y el influencer cubano compartieron risas y conversaciones.

