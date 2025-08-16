La reacción de una abuela cubana al ver un supermercado en EE.UU. por primera vez

La emoción fue demasiado grande para contenerla. Una abuela cubana de 82 años rompió en llanto al entrar por primera vez a un supermercado en Estados Unidos, y su reacción ha tocado el corazón de miles en TikTok.

"Es que me da sentimiento pensar en los cubanos, las malas que están pasando allá", dijo la señora a una persona que la notó conmovida en medio del mercado.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok La Abuelita Cubana (@laabuelitacubana) y muestra el momento exacto en que la señora, recién llegada de Cuba, ve los estantes repletos de alimentos y productos de todo tipo, a precios accesibles para la familia.

“Está llorando, porque acaba de llegar de Cuba y en sus 82 años no había visto tanto abastecimiento”, dice la persona que la acompaña.

No se trataba de nostalgia por los que quedaron en la isla. Su tristeza venía de pensar en todo lo que su familia y muchas otras en Cuba no han podido disfrutar durante décadas.

En un momento tan difícil como el actual, donde poner un plato de comida en la mesa se ha vuelto una lucha diaria para muchas familias cubanas, su reacción fue un grito silencioso de dolor y resignación.

El video se ha vuelto viral y ha generado una ola de empatía y reflexión entre quienes conocen la realidad de Cuba y la escasez de alimentos que sufren millones de personas en la isla, en particular los ancianos.

