Periodista santiaguero que sufrió brutal asalto es sometido a segunda cirugía: Enfrenta posibles complicaciones

Vídeos relacionados:
El joven periodista Enrique Pérez Fumero, víctima de una violenta golpiza en Santiago de Cuba hace dos semanas, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia médica ante posibles complicaciones.
Según informaron el periodista independiente Yosmany Mayeta y el oficialista Víctor Hugo Leyva, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia, el comunicador se encuentra en terapia intensiva.
Leyva detalló que está “consciente y cooperativo”, con “parámetros vitales dentro de la normalidad”.
Sin embargo, los médicos mantienen una “vigilancia permanente” por riesgos derivados del tiempo que lleva hospitalizado en cuidados intensivos.
La segunda operación, realizada esta semana en el hospital Saturnino Lora, estaba prevista como parte de su tratamiento tras las graves lesiones craneales que sufrió durante el asalto.
Lo más leído hoy:
En la primera cirugía, practicada luego de una resonancia magnética en Las Tunas, los especialistas ya habían advertido la complejidad de su cuadro clínico.
Pérez Fumero, Doctor en Ciencias de la Comunicación, realizador radial y profesor universitario, fue atacado brutalmente en la madrugada del 3 de agosto presuntamente para robarle zapatos, celular y billetera y se sospecha que pudo haber un componente homofóbico en la agresión.
El hecho, que conmocionó a la ciudad y al gremio periodístico, se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país.
Mientras familiares, colegas y ciudadanos continúan pidiendo justicia, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la investigación ni sobre posibles arrestos vinculados al ataque.
Hasta el momento, los agresores de Enrique Pérez Fumero no han sido identificados ni detenidos.
Preguntas frecuentes sobre el ataque al periodista Enrique Pérez Fumero en Cuba
¿Cuál es el estado de salud actual de Enrique Pérez Fumero?
Enrique Pérez Fumero se encuentra bajo estricta vigilancia médica tras ser sometido a una segunda cirugía por las graves lesiones craneales sufridas durante el asalto. Aunque está consciente y cooperativo, los médicos vigilan posibles complicaciones debido al tiempo que lleva hospitalizado en cuidados intensivos.
¿Qué se sabe sobre los agresores de Enrique Pérez Fumero?
Hasta el momento, los agresores de Enrique Pérez Fumero no han sido identificados ni detenidos. La falta de información oficial y el silencio de las autoridades han generado preocupación entre familiares y colegas, quienes continúan exigiendo justicia y una investigación transparente.
¿Qué motivó el ataque al periodista Enrique Pérez Fumero?
El ataque a Enrique Pérez Fumero ocurrió durante un asalto en el que le robaron sus pertenencias, pero se sospecha que pudo haber un componente homofóbico en la agresión debido a la extrema violencia con que fue ejecutado. Esta hipótesis ha sido planteada por los familiares del periodista.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad periodística ante el ataque a Enrique Pérez Fumero?
La comunidad periodística ha expresado su indignación y preocupación por el ataque a Enrique Pérez Fumero, exigiendo justicia y protección para los comunicadores en Cuba. Además, han criticado el silencio de los medios oficialistas y la inacción de las autoridades ante el aumento de la violencia y la inseguridad en el país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.