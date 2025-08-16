Periodista santiaguero que sufrió brutal asalto es sometido a segunda cirugía: Enfrenta posibles complicaciones

Enrique Fumero Foto © Redes sociales

El joven periodista Enrique Pérez Fumero, víctima de una violenta golpiza en Santiago de Cuba hace dos semanas, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia médica ante posibles complicaciones.

Según informaron el periodista independiente Yosmany Mayeta y el oficialista Víctor Hugo Leyva, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia, el comunicador se encuentra en terapia intensiva.

Leyva detalló que está “consciente y cooperativo”, con “parámetros vitales dentro de la normalidad”.

Sin embargo, los médicos mantienen una “vigilancia permanente” por riesgos derivados del tiempo que lleva hospitalizado en cuidados intensivos.

La segunda operación, realizada esta semana en el hospital Saturnino Lora, estaba prevista como parte de su tratamiento tras las graves lesiones craneales que sufrió durante el asalto.

En la primera cirugía, practicada luego de una resonancia magnética en Las Tunas, los especialistas ya habían advertido la complejidad de su cuadro clínico.

Pérez Fumero, Doctor en Ciencias de la Comunicación, realizador radial y profesor universitario, fue atacado brutalmente en la madrugada del 3 de agosto presuntamente para robarle zapatos, celular y billetera y se sospecha que pudo haber un componente homofóbico en la agresión.

El hecho, que conmocionó a la ciudad y al gremio periodístico, se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país.

Mientras familiares, colegas y ciudadanos continúan pidiendo justicia, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la investigación ni sobre posibles arrestos vinculados al ataque.

Hasta el momento, los agresores de Enrique Pérez Fumero no han sido identificados ni detenidos.

