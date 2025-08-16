“Poco a poco me voy recuperando”: Ex presa política Aymara Nieto cuenta sobre su vida fuera de Cuba

Vídeos relacionados:

La opositora cubana y miembro de las Damas de Blanco, Aymara Nieto Muñoz, aseguró que seguirá luchando por la libertad de los presos políticos desde el exilio en República Dominicana, tras ser desterrada por el régimen cubano luego de pasar más de ocho años encarcelada.

“Lo mejor que puedo hacer es instalarme en este país y seguir luchando por mis hermanos los presos políticos, porque yo sé lo qué es ser preso político, y así de alguna manera tratar de ayudarles”, dijo en entrevista telefónica con la agencia EFE, pocos días después de haber llegado a Santo Domingo junto a su esposo, el también ex preso político Ismael Boris Reñí, y sus dos hijas menores.

La activista relató que aún se encuentra asimilando su nueva realidad. “La libertad la estoy disfrutando mucho… Poco a poco me voy recuperando de todo lo malo que me ha sucedido en Cuba”.

Nieto reconoce que su situación es incierta. No ha recibido ningún documento que certifique la extinción de su condena y teme que, si intenta regresar a Cuba, pueda ser encarcelada de nuevo, pues oficialmente le restaba más de un año de prisión. “Es un riesgo”, advirtió.

La Dama de Blanco fue escoltada por agentes de la Seguridad del Estado hasta el aeropuerto de La Habana, sin poder despedirse de toda su familia, y obligada a abordar un vuelo que la llevó directamente al exilio.

Según explicó, tras años de presiones para que abandonara la isla, terminó cediendo cuando, durante un “pase” carcelario, vio las duras condiciones de vida de sus seres queridos. “Voy a tener que aceptar ya salir del país”, se dijo a sí misma.

Años de represión y castigo

En sus siete años de encarcelamiento tras ser arrestada en 2016 y luego en 2018, Nieto padeció celdas de castigo, aislamiento y traslados a más de 600 kilómetros de su familia, lo que le impidió ver durante años a sus hijas menores.

Además, sufrió depresión, hipertensión arterial y dengue, en medio de denuncias por la falta de atención médica.

Su última condena, de cinco años y cuatro meses, le fue impuesta en 2022 por supuestamente promover un motín en prisión, acusación que siempre negó.

Antes había cumplido una pena de cuatro años por “atentado” y “daños”, tras una detención violenta mientras participaba en una protesta pacífica.

Sin embargo, el exilio no ha borrado el dolor de la separación. En Cuba quedó su hija mayor, a la que no pudo abrazar antes de partir. Aun así, en Santo Domingo asegura haber sido acogida por la comunidad cubana y por organizaciones solidarias.

Con una visa humanitaria de un año, Nieto confía en reconstruir su vida y la de su familia. “Creo que vamos a echar pa’lante”, expresó.

La ONG Cubalex denunció que el caso de Nieto confirma que el destierro forzado se ha convertido en una práctica represiva del régimen cubano, orientada a neutralizar liderazgos y silenciar voces críticas.

Por su parte, Prisoners Defenders recordó que al cierre de julio se contabilizaban 1.176 presos políticos en Cuba, la cifra más alta desde que llevan registro.

La historia de Aymara Nieto enlaza con las prácticas más oscuras de la represión en la isla: del encierro y el aislamiento al exilio obligado, un camino que ella ha decidido convertir en nueva trinchera. “Seguiré luchando por mis hermanos presos políticos”, reafirmó.

