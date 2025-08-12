Régimen cubano destierra a República Dominicana a la presa política Aymara Nieto

Vídeos relacionados:

La presa política cubana y miembro de las Damas de Blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue desterrada a República Dominicana este lunes, tras más de ocho años encarcelada por su activismo opositor. La opositora llegó a Santo Domingo junto a su esposo, el ex preso político Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas menores de edad, mientras que en Cuba quedó su hija mayor, a quien las autoridades impidieron despedirse.

Según reveló 14ymedio, Nieto fue trasladada directamente desde la Prisión de Trabajos Forzosos Bella Delicia, en La Habana, hasta el aeropuerto, en un operativo que incluyó la intervención de las comunicaciones de sus familiares. “Esto no tiene otro nombre que el destierro”, denunció la activista María Regla Castro en redes sociales, indicando que en el país caribeño ha sido acogida por una familia solidaria.

Organizaciones como Prisoners Defenders habían recordado días antes que el régimen cubano había condicionado su libertad a la salida definitiva de la Isla.

Nieto cumplía su segunda sentencia consecutiva, impuesta en 2022 por “desórdenes en establecimiento penitenciario” tras el motín ocurrido en la cárcel de mujeres del Guatao en 2020, cuando ya estaba a punto de extinguir una condena anterior de cuatro años por “atentado” y “daños”.

El caso de Nieto refleja un patrón de persecución que comenzó en 2015 y se intensificó tras su detención violenta en 2018. A la condena inicial de cuatro años se sumó, en 2022, una pena de cinco años y cuatro meses, dictada en un juicio celebrado por videoconferencia y denunciado por la defensa como manipulado por la Seguridad del Estado. Desde entonces, acumuló casi una década de privación de libertad.

Durante su encarcelamiento, la Dama de Blanco sufrió depresión, problemas de presión arterial y dengue, además de traslados a más de 600 kilómetros de su familia, lo que le impidió ver durante años a sus dos hijas menores. En diciembre de 2022, su esposo denunció que en la prisión de El Guatao no recibía tratamiento médico para controlar su hipertensión.

Lo más leído hoy:

La periodista independiente Yoani Sánchez y directora del diario 14ymedio calificó el caso como una prueba de la política represiva del régimen contra sus críticos, mientras que María Regla Castro afirmó que la expulsión fue forzada.

Prisoners Defenders reiteró que se trata de un destierro, figura prohibida por el derecho internacional, y que la activista pasó ocho años en prisión por motivos políticos.

Una política de destierros y prohibiciones

En los últimos años, el régimen cubano ha desterrado o impedido regresar al país a varios opositores, periodistas y activistas, obligándolos a establecerse en el extranjero bajo la amenaza de cárcel si permanecían en la Isla. Casos como los de Anamely Ramos, Carolina Barrero y otros miembros de la sociedad civil demuestran que el destierro se ha convertido en una herramienta sistemática de represión política.

La salida forzada de Aymara Nieto marca un nuevo capítulo en la represión contra las Damas de Blanco y la disidencia cubana, dejando a su familia dividida y a la opositora lejos de su tierra natal.

Preguntas frecuentes sobre el destierro de Aymara Nieto Muñoz y la represión en Cuba