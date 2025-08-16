Duro testimonio de Mailén Díaz Almaguer sobre el accidente aéreo: “Dios usa el tiempo para sanar cada herida”

Mailén Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en La Habana en mayo de 2018, volvió a conmover a los cubanos dentro y fuera de la isla al compartir un testimonio íntimo en su perfil de Facebook, donde reflexiona sobre la vida, el dolor y la fe que la ha sostenido desde la tragedia.
En sus palabras, la joven asegura que el tiempo, junto a la fuerza espiritual, ha sido determinante en su proceso de sanación. “Dios usa el tiempo para sanar cada herida”, escribió, dejando ver la profunda huella que aún carga, pero también la esperanza que la impulsa a seguir adelante.
El mensaje, publicado directamente por Mailén en la red social, surge a más de siete años del accidente del vuelo DMJ-972, que cobró la vida de 112 personas y la dejó como la única sobreviviente.
Desde entonces, su historia se ha convertido en símbolo de resistencia y fe para miles de cubanos que han seguido de cerca su proceso de recuperación.
Aunque no oculta el sufrimiento vivido tras la tragedia que le arrebató a su esposo y la obligó a enfrentar severas secuelas físicas, Mailén comparte ahora un testimonio de superación personal, donde el dolor se transforma en aprendizaje y fortaleza espiritual. Sus palabras, impregnadas de fe cristiana, también buscan alentar a otros que atraviesan momentos de adversidad.
A lo largo de los últimos años, la joven holguinera ha mostrado públicamente avances en su rehabilitación, su regreso a un avión y su camino de resiliencia.
Pero este nuevo relato deja al descubierto no solo su lucha física, sino también la reconstrucción interior que ha experimentado. “Si tienes a Cristo, no vas a estar libre de situaciones difíciles, pero sí convencido de que la victoria estará segura”, aseguró en su publicación.
El testimonio de Mailén Díaz Almaguer vuelve a poner de relieve la fuerza con que ha enfrentado la tragedia y confirma que, más allá del accidente que marcó su vida, sigue decidida a vivir con fe, esperanza y gratitud.
