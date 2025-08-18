Cuba marcha novena en el medallero mientras Asunción 2025 entra en su recta final

Vídeos relacionados:
La delegación cubana suma hasta ahora cuatro medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, resultados que la ubican en el noveno lugar del medallero cuando el evento entra en su tramo decisivo antes de concluir el día 23.
Tras la inauguración el 9 de agosto, los títulos fueron conquistados por Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz (remo, cuatro pares de remos cortos), Dayanara Curbelo (judo, +78 kg), Yoikel Goicochea (taekwondo, +80 kg) y Frank Abel Rosales (clavados, trampolín un metro), de acuerdo con el sitio JIT.
En tanto, las preseas de plata llegaron de la mano de Naysdel Cardoso (judo, 90 kg) y el equipo mixto de esa disciplina, mientras que los bronces se repartieron entre el remo (ocho con timonel), el tiro con arco (equipos mixtos recurvo), el judo (Lisrialis González, 78 kg) y el taekwondo (Anaisel León, 67 kg).
Opciones de crecimiento
De cara a la última semana de competencia, Cuba aún mantiene sólidas aspiraciones de aumentar su cosecha, especialmente en lucha, atletismo, canotaje y levantamiento de pesas. Además, varias disciplinas recién inician su calendario, lo que abre nuevas posibilidades de medallas.
Entre los hechos destacados hasta ahora sobresalen los cupos olímpicos juveniles obtenidos por Curbelo, Goicochea y Rosales para Lima 2027, así como el récord nacional de la nadadora Lauren Estrada en los 100 metros espalda (1:03.32).
También resalta el regreso del tiro con arco cubano a un podio continental después de 14 años, gracias al tercer lugar de Elaimis García y Abhram Pérez.
Balance y comparación histórica
Cuba ha completado su participación en 14 deportes y 88 pruebas, con presencia masculina, femenina y mixta. En clavados, Carlos Daniel Ramos y Bernaldo Arias buscarán mantener el protagonismo en la plataforma individual, mientras el jabalinista Leikel Cabrera figura entre las cartas fuertes en atletismo.
En la edición inaugural de Cali-Valle 2021, la isla terminó en la quinta posición, con 29 títulos, 19 platas y 22 bronces para un total de 70 preseas. Ahora, la realidad es más discreta, pero la delegación confía en cerrar Asunción 2025 con una actuación decorosa que refuerce el camino hacia compromisos mayores.
Varios atletas abandonaron la delegación
Cuatro atletas cubanos abandonaron la delegación en Paraguay, tras finalizar sus respectivos eventos. Tres integrantes del equipo de remo y una jugadora de balonmano no regresaron el pasado miércoles a sus hoteles y se conoció que estaban en proceso de solicitar refugio.
