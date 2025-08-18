Cubs firman al talentoso lanzador cubano Ronald Lázaro Mena

Vídeos relacionados:
Los Chicago Cubs llegaron a un acuerdo con el pitcher derecho cubano Ronald Lázaro Mena, de apenas 18 años, informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.
Mena se convierte en la firma más alta entre lanzadores de la organización en el actual período internacional 2024-2025, un logro notable tomando en cuenta que apenas hace dos meses arribó a la República Dominicana para integrarse al circuito de prospectos.
El joven lanzador fue entrenado por Yuan Pino y está representado por el licenciado Kilenovich Escotto, quienes destacan tanto su talento natural como la disciplina con la que se ha adaptado a los entrenamientos de alto rendimiento.
Otros dos prospectos en busca del sueño MLB
El pasado 9 de agosto, se conoció que Marcos Fuentes y Alejandro Cairo, jóvenes talentos del béisbol cubano, abandonaron la isla rumbo a República Dominicana para buscar contratos con las Grandes Ligas, siguiendo una creciente tendencia migratoria.
El pitcher derecho Fuentes, de 18 años, y el torpedero Cairo, de 16, entrenan ahora con el objetivo de insertarse en el sistema de la MLB.
Mientras que en julio, el joven lanzador zurdo César Morales inició su entrenamiento en Santo Domingo, con la representación de la agencia Wasserman, una de las más prestigiosas en el ámbito deportivo internacional.
El nacido en Villa Clara formó parte del equipo Cuba sub-18 y destacó en el Campeonato Nacional de la categoría con un impresionante balance de 2-0 y una efectividad de 1.34 ERA.
