Italia destinó 69 millones de euros para la ayuda al desarrollo en Cuba durante 2024

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) destinó a sus programas en Cuba 69 millones de euros en 2024.

Según un reporte de la prensa oficialista, esta organización gubernamental desarrolla un total de 18 programas en la isla, en sectores estratégicos incluidos la cultura, la agricultura sostenible y el desarrollo territorial

Entre los programas que promueve AICS en La Habana se encuentra el proyecto Santa Clara, “que revitalizó el convento homónimo para transformarlo en un centro internacional para la formación en restauración patrimonial”.

Asimismo, el proyecto Zonas Creativas busca abrir espacios culturales en La Habana y Matanzas para jóvenes y mujeres en los ámbitos de “moda sostenible, cómics y artes visuales”

El proyecto de agricultura Hab.Ama, por su parte, financia a “más de 370 entidades productivas locales, reforzando la seguridad alimentaria en la capital”.

También, Italia sostiene en Cuba el proyecto PiùCafé que intenta modernizar la cadena productiva del café, o Agrobúfalo y Línea Verde, dedicados a la producción ganadera y alimentaria con el uso de energías renovables.

En el ámbito del desarrollo territorial, el proyecto Havana Est “impulsó la gobernanza participativa y formuló estrategias municipales para un desarrollo sostenible”, y en cooperación con la ayuda de la Unión Europea se imbrica con Municipios Sostenibles, un programa que lleva a cabo la transición ecológica en ocho municipios cubanos.

El reporte oficial asegura que para AICS, Cuba es “un país prioritario para su agenda de cooperación en la región”.

La economía cubana, arrasada tras décadas de castrismo, se sostiene en gran medida gracias a la ayuda internacional.

En enero se conoció que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Italia desarrollan un programa para la la transición energética en la Isla de la Juventud, con especial énfasis en la instalación de parques fotovoltaicos, redes eléctricas modernas y electromovilidad.

Hace unos días se conoció que ciudadanos, empresas e instituciones públicas de Vietnam donaron más de 4,8 millones de dólares en apenas 48 horas, en el arranque de una campaña oficial para apoyar al régimen cubano.

Bajo el pretexto de la crisis, Cuba sigue pasando el sombrero para exprimir la “ayuda” de sus aliados, como Vietnam, Rusia, China y Venezuela, pero también de países gobernados por la derecha como Italia.

