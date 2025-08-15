Recaudan en Vietnam más de 4,8 millones de dólares para el régimen cubano

Vídeos relacionados:

Ciudadanos, empresas e instituciones públicas de Vietnam donaron más de 4,8 millones de dólares en apenas 48 horas, en el arranque de una campaña oficial para apoyar al régimen cubano, según informó el diario estatal Vietnam News.

La iniciativa, que busca “fomentar el espíritu de amistad y solidaridad” con La Habana, se desarrolla en el marco del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y pretende reunir fondos para el envío de suministros médicos, bienes esenciales y proyectos de cooperación.

El objetivo inicial era recaudar 65.000 millones de dong (unos 2,1 millones de euros), pero la cifra fue ampliamente superada en los primeros dos días, señalaron los organizadores.

De acuerdo con Vietnam News, hasta las 14:00 hora local del jueves se habían colectado casi 128.000 millones de dong (4,17 millones de euros), y la campaña seguirá abierta hasta el 16 de octubre.

Rogelio Polanco Fuentes, embajador de la isla en ese país, celebró la noticia en su cuenta de X, y destacó el apoyo de Vietnam al régimen de La Habana.

Otros funcionarios del régimen como el diplomático David Ramírez Álvarez y Enrique Villuendas, del Comité Central, también se hicieron eco de la noticia.

Vietnam, principal proveedor de arroz a Cuba, ha enviado en los últimos años varios cargamentos de este cereal —base de la dieta en la isla— como parte de su cooperación bilateral.

Junto a China, ha contribuido con ayuda alimentaria en un contexto en el que Cuba destina unos 2.000 millones de dólares anuales a importar productos para la canasta básica.

La campaña se produce en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país caribeño, marcada por escasez de alimentos, medicinas y combustibles, alta inflación y apagones prolongados, problemas que el régimen cubano atribuye al embargo estadounidense, a desastres naturales y a fallos internos en su modelo económico.

Sin embargo, en medio de ese colapso económico, hace poco trascendió que GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tiene bajo su control más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, lo que representa más que las reservas internacionales de países como Panamá o Uruguay.

Una investigación del Miami Herald, basada en 22 documentos financieros internos filtrados de 2023 y 2024, reveló que esta acumulación está relacionada directamente con el empobrecimiento estructural del país.

Bajo el liderazgo de Raúl Castro, quien aún mantiene el control real del país a sus 94 años, GAESA ha actuado como un Estado dentro del Estado y ha asumido de facto el rol de banco central paralelo, acumulando reservas en divisas, sin supervisión institucional ni obligación de rendir cuentas.

Durante años, el régimen ha culpado exclusivamente al embargo estadounidense de la escasez en la isla, pero los documentos financieros muestran que el dinero para evitar la crisis existe, simplemente no se destina a resolverla.

Mientras tanto, bajo el pretexto de la crisis, Cuba sigue pasando el sombrero para exprimir la "ayuda" de sus aliados, como Vietnam, Rusia, China y Venezuela.

