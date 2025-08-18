Oficiales peruanos exigen expulsión del embajador cubano por “riesgo a la seguridad nacional”

Carlos Zamora Rodríguez en un acto en Perú Foto © X/Embajada de Cuba en el Perú

Vídeos relacionados:

Un grupo de oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú exigió la expulsión inmediata del embajador cubano en Lima, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, conocido como “El Gallo”, a quien acusan de ser un operador de inteligencia de La Habana y no un verdadero diplomático.

La denuncia, divulgada en una carta pública por la agrupación Unión Naval y respaldada por el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, advierte que la presencia del diplomático representa un peligro para la seguridad nacional.

Según informó el diario Perú21, los exmarinos sostienen que Zamora y su esposa fueron formados en los engranajes de la antigua KGB soviética y que su verdadera misión en el país andino sería infiltrar, captar y agitar en beneficio de la izquierda radical latinoamericana.

El pronunciamiento recuerda que el régimen cubano mantiene estrechos vínculos con el chavismo en Venezuela y el sandinismo en Nicaragua, además de haber estado involucrado en episodios de convulsión política en países como Colombia, Chile y Bolivia.

La desconfianza hacia Zamora Rodríguez no es nueva. Durante el breve gobierno de Pedro Castillo, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, sostuvo una reunión con el embajador cubano que nunca apareció registrada en el portal de Transparencia.

Asimismo, los exoficiales cuestionaron la llegada al país de 85 médicos cubanos en plena pandemia de COVID-19, de quienes aseguran “no se sabe qué hicieron ni si aún permanecen en Perú”.

Lo más leído hoy:

Perú21 ha documentado desde 2021 la cercanía de Zamora con dirigentes del partido Perú Libre y su rol en encuentros políticos de la izquierda local. La Unión Naval recoge estas alertas y pide al gobierno de Dina Boluarte que reduzca la relación diplomática con Cuba a un nivel estrictamente consular, como ocurre con Venezuela.

Un diplomático bajo la lupa

La figura de Zamora Rodríguez ha estado rodeada de polémica desde su designación como embajador en Lima en diciembre de 2021. Su historial incluye misiones en Ecuador, Panamá, Brasil, El Salvador y Bolivia, donde en 2019 habría operado junto a Evo Morales en medio de la crisis poselectoral.

Expertos y medios regionales lo describen como un agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba con una trayectoria marcada por presuntas labores de injerencia y desestabilización política.

Analistas citados por CiberCuba advirtieron desde su llegada que La Habana cuenta con una red de inteligencia consolidada en Perú, con capacidad de penetrar el ejército, el parlamento y los medios de comunicación.

“Por la seguridad y tranquilidad de nuestro país, especialmente ante las elecciones de 2026, exhortamos a que el señor Carlos Zamora y su esposa dejen inmediatamente el Perú”, concluye la carta de los exmarinos, citada por Perú21.

La exigencia coloca nuevamente en tensión las relaciones entre Lima y La Habana, y revive una pregunta de fondo que resuena en América Latina: ¿la embajada cubana es solo un puente diplomático o también un centro de inteligencia encubierto?