Programa Mais Médicos de Brasil cuenta con 2,659 profesionales cubanos

El Ministerio de Salud de Brasil informó el jueves que el programa de salud Mais Médicos, recientemente objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, cuenta actualmente con la participación de 2.659 galenos cubanos.

Creado en 2013 para garantizar atención sanitaria en zonas remotas y barrios periféricos, el Mais Médicos integra a profesionales de 55 países.

Los cubanos representan el 10 % de los 26.414 médicos activos, de los cuales 1.064 han revalidado sus títulos en Brasil y 1.593 obtuvieron sus credenciales en el extranjero, aunque todos ejercen en iguales condiciones que los profesionales locales, citó la agencia de noticias EFE.

Tras Cuba, los países con más representación son Bolivia (188 médicos), Venezuela (82), Paraguay (55), Perú (42), Argentina (30), Colombia (27), Ecuador (13), Uruguay (12) y Haití (12). El resto de los participantes (60%) es de Brasil.

La información trasciende luego de las sanciones anunciadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que incluyen la revocación de visados al actual secretario del Ministerio de Salud, Mozart Sales, y al exfuncionario Alberto Kleiman, a quienes acusa de facilitar la “exportación de mano de obra coercitiva” mediante este programa.

Rubio calificó la iniciativa como “un golpe diplomático inconcebible” y pidió que se pague directamente a los médicos, sin intermediación del Gobierno cubano.

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, rechazó las sanciones y defendió el programa como una política que “salva vidas”.

Recordó que, en su creación bajo el gobierno de Dilma Rousseff, los salarios de los médicos cubanos se canalizaban a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Gobierno de La Habana retenía parte del pago, pero actualmente los profesionales perciben el salario completo directamente del Estado brasileño.

En 2018, el programa sufrió un revés cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro criticó duramente la contratación de médicos cubanos, lo que provocó la retirada de unos 8.000 profesionales.

Sin embargo, con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en 2023, la cooperación se reanudó, a pesar de la escasez de médicos que vive la propia isla.

El canciller Bruno Rodríguez aseguró que Cuba no renunciará a estas misiones, que actualmente emplean a más de 24,000 trabajadores en 56 países, y las defendió como “solidarias” y “salvadoras de vidas”.

Pero la realidad en la isla es distinta. Solo en 2023 Cuba perdió 13.303 médicos, según el Anuario Estadístico sobre Salud Pública y Asistencia Social, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

El número de médicos en Cuba descendió de 94.066 en 2022 a 80.763 en 2023, evidenciando una preocupante fuga de profesionales de la salud.

Este fenómeno afecta la atención médica en la isla, donde miles de cubanos se quejan de la escasez de profesionales y especialistas que los atiendan cuando llegan a un hospital.

