Mar de leva en Gibara: Huracán Erin provoca fuerte oleaje y obliga suspender actividades náuticas

El litoral de Gibara, en la provincia de Holguín, registró este lunes oleaje de más de 1,5 metros asociado al mar de leva provocado por el huracán Erin en su paso por el Atlántico.
La información fue divulgada en el grupo de Facebook “MeteoCanal” por Norge Augusto Gallardo Quesada, quien compartió imágenes del litoral gibareño donde se observan las condiciones de “mar de leva” o “mar de fondo”, como se le conoce popularmente en Cuba.
De acuerdo con la publicación, las marejadas procedentes del Atlántico alcanzan una altura superior a 1,5 metros e impactan con fuerza en la costa norte oriental.
En su publicación, recomendó precaución a la población y posponer actividades náuticas hasta tanto no se reduzca la altura de las olas.
Este fenómeno es común cuando ciclones tropicales como Erin transitan por aguas del Atlántico, aunque estén alejados del archipiélago, ya que generan trenes de olas que alcanzan las costas del norte de Cuba.
El mar de leva representa riesgo no solo para la navegación, sino también para personas que se acerquen a zonas bajas del litoral, por lo que meteorólogos insisten en respetar las medidas de seguridad.
Por su parte, la oficialista Gibaravisión reportó en Facebook que el mar de leva afectó la zona del Güirito: "Se observan inundaciones costeras en las zonas bajas".
Paralelamente, una nueva onda tropical en el Atlántico oriental ha comenzado a captar la atención del Centro Nacional de Huracanes (NHC) por su potencial de desarrollo en los próximos días.
Aunque actualmente se trata de una zona de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, los meteorólogos advierten que las condiciones ambientales podrían tornarse más favorables hacia finales de semana, lo que podría dar paso a la formación de una depresión tropical.
El sistema, que se desplaza de oeste a oeste-noroeste a unos 32 km/h (20 mph), presenta una probabilidad del 50% de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días, de acuerdo con el boletín más reciente del NHC.
