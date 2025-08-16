Huracán Erin alcanza categoría 5: Así lo vivió un avión cazahuracanes en pleno vuelo

Un avión cazahuracanes se encontraba dentro de Erin cuando este alcanzó la categoría 5 este sábado en aguas del Caribe, con vientos máximos sostenidos de 255 km/h, convirtiéndose en el ciclón más poderoso de la temporada.

En una misión de reconocimiento la aeronave WP-3D Orion, conocida como avión cazahuracanes, ingresó en pleno ojo del sistema y registró las condiciones extremas de su intensificación en el momento en que alcanzó la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson.

El meteorólogo cubano Henry Delgado, miembro del Club de Fotografía de Cárdenas y especialista en el Aeropuerto Internacional de Varadero, compartió en Facebook la experiencia de la tripulación: “¡Increíble e impactante! Fue un momento histórico detectar el salto de Erin a categoría 5 dentro del mismo ojo del huracán”.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, Erin se encontraba este sábado a unos 105 millas al norte de Anguila, desplazándose hacia el oeste a 27 km/h.

Aunque no se pronostica que toque tierra en el Caribe, las islas de Sotavento, Puerto Rico y las Islas Vírgenes ya sienten sus efectos, con lluvias torrenciales, marejadas y riesgo de deslizamientos.

Los meteorólogos prevén que en los próximos días el ciclón realice un giro hacia el noreste, alejándose del Caribe y colocándose entre la costa este de Estados Unidos y las Bermudas, estas últimas con mayor posibilidad de impacto cercano.

De momento, Cuba no se encuentra en peligro directo, ya que el huracán se mantiene al norte del Caribe oriental. Sin embargo, expertos advierten que un sistema de tal magnitud siempre representa un riesgo potencial debido a posibles cambios repentinos en su trayectoria.

El NHC advirtió que Erin, actualmente compacto, aumentará de tamaño en los próximos días, lo que provocará condiciones marítimas muy peligrosas en el Atlántico occidental.

Erin es la quinta tormenta nombrada de la temporada 2025 y la primera en alcanzar la fuerza de huracán, llegando directamente a la categoría más alta de la escala Saffir-Simpson, un hecho que subraya la intensidad con la que se desarrolla esta temporada ciclónica.

