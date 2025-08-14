Tormenta tropical Erin se fortalece y apunta al Caribe oriental: Esta es la previsión

Vídeos relacionados:

La tormenta tropical Erin continúa su desplazamiento hacia el oeste sobre el Atlántico central, y ha aumentado en las últimas horas la velocidad de sus vientos, consolidándose como una amenaza creciente para el Caribe oriental.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido a las 5:00 AM AST (0900 UTC), Erin muestra señales de fortalecimiento sostenido, y podría alcanzar la categoría de huracán este viernes.

Los vientos máximos sostenidos de Erin alcanzan ahora los 85 km/h (50 mph), con ráfagas más intensas.

Erin ha aumentado también su velocidad de traslación, que ahora es de 28 km/h (17 mph) con dirección oeste.

A a las 5:00 AM AST (0900 UTC), el sistema se ubicaba en la latitud 16.3°N y longitud 48.2°O, lo que la sitúa a aproximadamente 1,595 kilómetros (990 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte.

Pronóstico de trayectoria

Según la proyección oficial, Erin continuará moviéndose hacia el oeste a lo largo del día, aunque se espera una ligera inclinación al oeste-noroeste desde esta noche y durante el fin de semana.

De acuerdo con el más reciente modelo de pronóstico de evolución, no se prevé que Erin afecte directamente a Cuba ni a la península de Florida, aunque ambos territorios deben seguir monitoreando de cerca cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del sistema.

Modelo de posible trayectoria de Erin según el Centro Nacional de Huracanes (Fuente: NOAA)

En este patrón de trayectoria, el centro de la tormenta pasaría cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del Norte, lo que podría implicar impactos significativos para esas islas, así como para las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Cono que muestra la previsión de impacto de los vientos asociados a Erin (Fuente: NOAA)

Aunque no existen alertas ni avisos costeros vigentes, el NHC exhorta a las autoridades y residentes en las zonas más cercanas a su trayectoria a monitorear el desarrollo del fenómeno y estar preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Intensificación probable: Erin podría alcanzar fuerza de huracán en menos de 48 horas

La tormenta presenta una presión central mínima estimada en 1002 mb (29,59 pulgadas), lo cual es un indicador claro de su creciente organización.

El pronóstico prevé un fortalecimiento gradual en las próximas 24 a 48 horas, lo que podría convertir a Erin en huracán categoría 1 para el viernes o sábado, dependiendo de factores como la temperatura del mar y la cizalladura del viento.

Actualmente, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros (60 millas) desde su centro, abarcando ya una zona amplia del océano y preparando condiciones potencialmente adversas para las islas del Caribe oriental.

Peligros previstos en tierra: oleaje, resaca y corrientes marinas

Aunque Erin aún se encuentra lejos de tierra firme, las marejadas generadas por el sistema comenzarán a sentirse durante el fin de semana en las costas del norte de las Islas de Sotavento, así como en las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El NHC advierte que estas marejadas podrían dar lugar a oleaje elevado, corrientes de resaca peligrosas y condiciones marítimas adversas para embarcaciones pequeñas y actividades recreativas. Se recomienda consultar los informes de los servicios meteorológicos locales y evitar el ingreso al mar durante este periodo.

Además, de intensificarse a huracán y acercarse a zonas pobladas, el sistema podría generar lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, deslizamientos en zonas montañosas y ráfagas de viento capaces de dañar infraestructura precaria.

A medida que Erin se desplaza hacia el Caribe oriental, su evolución hacia huracán se convierte en un escenario probable. Las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente en las próximas horas, por lo que autoridades locales y comunidades deben activar sus protocolos de preparación y comunicación.

La historia climática del Caribe ha demostrado que incluso fenómenos de intensidad moderada pueden tener efectos devastadores si se subestima su impacto o si no se actúa a tiempo. El llamado es claro: seguir los reportes oficiales, mantenerse informados y preparados.