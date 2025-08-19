Cuba acusa a EE. UU. de usar la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe

Vídeos relacionados:

El régimen cubano denunció la presencia de tropas estadounidenses en el sur del Caribe y rechazó que se trate de una operación contra el narcotráfico.

El canciller Bruno Rodríguez escribió este lunes en la red social X que los movimientos navales y aéreos responden a la “corrupta agenda” del secretario de Estado, Marco Rubio, y reclamó que América Latina y el Caribe sean respetados como “zona de paz”.

“Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz”, afirmó Rodríguez.

De acuerdo con revelaciones de CNN la semana pasada, el Gobierno de Donald Trump comenzó a desplegar unos 4,000 efectivos, en su mayoría infantes de Marina, para reforzar su presencia en aguas del Caribe y Latinoamérica bajo el argumento de la lucha antidrogas.

El operativo incluye aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores, un submarino nuclear y un buque de guerra con misiles, según medios estadounidenses.

La misión se enmarca en una ampliación de competencias militares que, de acuerdo con el secretario de Defensa Pete Hegseth, abarcan desde la defensa territorial hasta el control migratorio, el combate al narcotráfico y al tráfico de personas.

Cuba recordó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró en 2014 a la región como “zona de paz”, un principio que, según el Gobierno, se ve amenazado por el incremento de operaciones militares en el área.

