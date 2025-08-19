Vídeos relacionados:
El régimen cubano denunció la presencia de tropas estadounidenses en el sur del Caribe y rechazó que se trate de una operación contra el narcotráfico.
El canciller Bruno Rodríguez escribió este lunes en la red social X que los movimientos navales y aéreos responden a la “corrupta agenda” del secretario de Estado, Marco Rubio, y reclamó que América Latina y el Caribe sean respetados como “zona de paz”.
“Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz”, afirmó Rodríguez.
De acuerdo con revelaciones de CNN la semana pasada, el Gobierno de Donald Trump comenzó a desplegar unos 4,000 efectivos, en su mayoría infantes de Marina, para reforzar su presencia en aguas del Caribe y Latinoamérica bajo el argumento de la lucha antidrogas.
El operativo incluye aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores, un submarino nuclear y un buque de guerra con misiles, según medios estadounidenses.
La misión se enmarca en una ampliación de competencias militares que, de acuerdo con el secretario de Defensa Pete Hegseth, abarcan desde la defensa territorial hasta el control migratorio, el combate al narcotráfico y al tráfico de personas.
Cuba recordó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró en 2014 a la región como “zona de paz”, un principio que, según el Gobierno, se ve amenazado por el incremento de operaciones militares en el área.
Preguntas frecuentes sobre la militarización del Caribe por parte de EE. UU. y la respuesta de Cuba
¿Por qué Cuba acusa a EE. UU. de usar la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe?
Cuba denuncia que la presencia militar estadounidense en el Caribe responde a intereses políticos y no a objetivos antidrogas. El régimen cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, afirma que las operaciones militares están motivadas por una "corrupta agenda" del secretario de Estado Marco Rubio, y no por verdaderas intenciones de combate al narcotráfico.
¿Qué operaciones militares está llevando a cabo EE. UU. en el Caribe?
EE. UU. ha desplegado más de 4,000 efectivos, incluidos infantes de Marina, en el Caribe. La operación incluye aviones de reconocimiento, destructores, un submarino nuclear y un buque de guerra con misiles. Este despliegue es parte de una estrategia para combatir a los cárteles de la droga, considerados por el gobierno de Trump como organizaciones terroristas.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe?
La reacción internacional ha sido de preocupación por una posible escalada de tensiones en la región. Países como México han manifestado su rechazo a estas medidas unilaterales de EE. UU., advirtiendo que podrían ser interpretadas como una puerta a la intervención directa. Además, la CELAC había declarado anteriormente a América Latina y el Caribe como "zona de paz", un principio que ahora se ve amenazado.
¿Qué justificación ofrece EE. UU. para su presencia militar en el Caribe?
Estados Unidos justifica su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia para enfrentar a cárteles de la droga designados como terroristas globales. Según el gobierno de Trump, estas organizaciones representan una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional. El despliegue busca combatir el narcotráfico, el tráfico de personas y reforzar la seguridad en las fronteras.
