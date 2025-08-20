Vídeos relacionados:

Jacob Forever está que no cabe de la felicidad. El reguetonero cubano compartió en sus historias de Instagram que su hijo mayor, Riler Jacob, ya comenzó la escuela en Estados Unidos, algo que calificó como una verdadera bendición. “Mi tanque ya en la escuela en la USA. Gracias Dios por tantas bendiciones”, escribió junto a una imagen del adolescente, sonriente y con mochila al hombro.

Este nuevo comienzo escolar llega apenas unos meses después de que Riler se reuniera con su familia en Miami. En febrero, el joven arribó a Estados Unidos tras un proceso de tres años de espera por su visa. Jacob y la madre de Riler estuvieron juntos en el aeropuerto para recibirlo en un momento que se hizo viral por su carga emocional.

Desde entonces, padre e hijo han estado recuperando el tiempo perdido, y ahora celebran este nuevo paso en su vida juntos. Para Jacob, tener a sus tres hijos en el mismo país es motivo de orgullo, pues en Miami también viven sus hijas Laira y Saisha, esta última fruto de su relación con la influencer cubana La Dura.

La llegada de Riler también significó el reencuentro con su madre, Deydi Laffita, quien reside en Estados Unidos desde hace años. Ahora ambos padres pueden acompañarlo de cerca en esta nueva etapa escolar, una oportunidad que muchos padres cubanos anhelan cuando se ven obligados a vivir separados de sus hijos.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Riler arrancó el curso escolar con buen ánimo y rodeado del amor de su familia. Y Jacob, como buen padre orgulloso, no dudó en compartir el momento con sus seguidores. ¡La familia Forever está completa y lista para esta nueva aventura!

Jacob Forever y el reencuentro con su hijo en Miami