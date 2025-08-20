Diliamne Jacob, más conocida como “La Dura”, volvió a paralizar Instagram con un video que ya muchos catalogan como el más hot del verano. En la publicación, la influencer cubana aparece en una piscina con un traje de baño negro que resalta su figura, mientras juega con el agua y el sol acaricia su piel. La escena, tan cuidada como natural, provocó una verdadera avalancha de reacciones que no ha parado de crecer desde que se subió.

Más allá de la estética impecable del video, lo que hizo estallar los comentarios fue la presencia magnética de Diliamne. En cuestión de horas, miles de personas se volcaron a dejarle piropos, mensajes de admiración y hasta declaraciones dignas de poesía pop. Como escribió un seguidor: "Esta mujer parece que está creada con inteligencia artificial, madre mía qué bella".

Otro de los mensajes más aplaudidos fue casi una oración divertida: “Santa Diliamne, patrona de las curvas celestiales, escucha mi humilde plegaria: bendíceme con tu gracia divina y el don de tus legendarias curvas. Amén”. Mientras tanto, una fan sentenció con humor: “Yo en la piscina parezco una garrapata mojada y ella parece salida de un comercial de Dior”.

Los comentarios se contaban por cientos y las frases más repetidas eran “La más dura”, “La perfección existe”, “Esto es otro nivel” y “No hay copia que se le compare”. Algunos incluso renunciaron a competir: “Después de esto, ¿qué hacemos nosotras? A tirar la toalla”. Otro seguidor resumió el sentir general con una frase directa: “La más bella y no pienso discutirlo con nadie”.

Más allá del físico —indiscutible—, muchos seguidores destacaron su aura, seguridad y elegancia. “Eres única, auténtica, real. Una diosa caribeña sin filtros”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Ella no necesita nada más. Tiene clase, estilo y actitud. Es una inspiración”.

Con este video, Diliamne Jacob volvió a demostrar que el título de “La Dura” no es casual. En un verano donde sobran influencers y tendencias, ella marca la diferencia sin esfuerzo. Y como bien dijo uno de los comentarios más compartidos: “Cuando aparece La Dura, no hay más nadie. Punto final”.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre Diliamne Jacob "La Dura" y su Impacto en Redes Sociales