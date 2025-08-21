Lanzador cubano Johan Oviedo logra su primera victoria tras regreso a MLB

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Johan Oviedo tuvo el miércoles una salida sólida en su segunda apertura desde que regresó a las Grandes Ligas, luego de perderse toda la temporada 2024 por una cirugía Tommy John.

El derecho de los Athletics consiguió su primera victoria del año, un paso clave en su proceso de recuperación, de acuerdo con el periodista especializado Francys Romero en la red social Facebook.

Oviedo trabajó cinco entradas frente a los Toronto Blue Jays, actuales líderes del Este de la Liga Americana, limitando su ofensiva a apenas dos hits y una carrera limpia. Además, mostró que su brazo está recuperando la potencia al registrar una velocidad máxima de 97.1 millas por hora.

El resultado confirma el potencial del lanzallamas de 26 años, que busca retomar el nivel que mostró antes de la lesión y consolidarse en la rotación de su equipo.

Su retorno exitoso lo convierte en otro ejemplo del grupo de pitchers cubanos que, pese a las lesiones, han logrado rehacerse para competir en el más alto nivel del béisbol mundial.

