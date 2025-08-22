Orquesta de Adalberto Álvarez recupera sus instrumentos robados

Vídeos relacionados:

La orquesta Adalberto Álvarez y su Son recuperó los instrumentos y equipos musicales que le robaron días atrás en el emblemático Salón Rosado de La Tropical, en La Habana.

La noticia fue confirmada por Brayan Álvarez, pianista, hijo del desaparecido "Caballero del Son" y actual director de la agrupación, a través de un mensaje publicado en la página oficial de la orquesta en Facebook.

"Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de felicidad y alivio: ¡he recuperado mi piano, mis instrumentos y todo mi equipo de trabajo!", expresó Brayan, quien mostró su gratitud hacia las autoridades, los ciudadanos y la comunidad artística que se movilizó en apoyo tras conocerse el hecho.

En su publicación, agradeció "a quienes se preocuparon, escribieron, compartieron la información y enviaron fuerzas", así como "a las fuerzas del país que trabajaron con gran compromiso y eficiencia para que todo volviera a mis manos".

Con evidente emoción, añadió que lo vivido le recordó que la música no solo se hace con instrumentos, sino también "con la unión, la ayuda y el amor de la gente".

Un robo que golpeó al legado del son

El robo había ocurrido el martes pasado en La Tropical, donde la orquesta ensaya habitualmente.

La denuncia de Brayan Álvarez, entonces visiblemente afectado, reavivó la preocupación por la inseguridad en Cuba y conmovió a la comunidad musical dentro y fuera de la isla.

"Los que somos músicos sabemos cuánto esfuerzo y sacrificio cuesta tener un instrumento de este nivel… y duele muchísimo que en un segundo alguien venga y te lo arrebate", declaró en ese momento.

Más allá de su valor económico, subrayó entonces el vínculo sentimental con su piano: "No es solo un objeto: es parte de mi vida, de mi música, de lo que soy".

El joven músico, que asumió la dirección de la orquesta en 2021 tras la muerte de su padre por COVID-19, veía en la pérdida un golpe directo a la continuidad de la obra de Adalberto Álvarez.

En aquel momento pidió ayuda a la población y ofreció recompensa por cualquier información.

Una ola de robos contra la música cubana

El caso de Brayan no es aislado. En los últimos años, varios artistas han denunciado la sustracción de sus herramientas de trabajo.

En enero de 2024, el trompetista Manuel Machado sufrió el robo de su trompeta y un fliscorno tras arribar al aeropuerto de La Habana.

Meses después, la agrupación Ars Longa lamentó el hurto de un sacabuche, un instrumento antiguo único en Cuba, extraído de un automóvil en la capital.

Estos episodios evidencian cómo el aumento de la inseguridad golpea también a la cultura, afectando a quienes dedican su vida a la música y a mantener vivas las tradiciones del país.

De la tristeza a la esperanza

La recuperación de los instrumentos de la orquesta representa un alivio no solo para Brayan, sino también para los seguidores del Son, quienes se movilizaron con mensajes de solidaridad y apoyo.

Con apenas 22 años, el joven pianista continúa la promesa que hizo al morir su padre: "Dejaré la vida por tu obra".

Tras la amarga experiencia, concluyó su mensaje con un compromiso renovado: "Ahora, con todo de vuelta, solo me queda seguir trabajando y haciendo música, que es mi manera de devolverles todo lo que me han dado".

