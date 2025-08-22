Vídeos relacionados:

Lo que empezó como una simple felicitación de cumpleaños terminó desatando todo un debate en Instagram. Kuki Delgado celebró el 46 cumpleaños de su padre, Alexander Delgado, con una foto que muchos vieron como una muestra de amor puro… y otros con algo más de polémica. En la imagen, padre e hija se dan un beso en la boca, un gesto que no tardó en encender opiniones encontradas.

La reacción fue inmediata. Mientras Alexander respondía con un “te amo hija”, los seguidores comenzaron a llenar la publicación con comentarios. Entre los más comunes, destacaron quienes defendieron el gesto como una expresión natural de amor entre padre e hija. “Nada de malo, es el amor de un padre y su hija”, escribió una usuaria. Otra compartió: “Yo saludo a mi papá con un piquito en la boca”. Y alguien más aseguró: “Mi hija tiene 20 años y para despedirse me da piquitos. Siempre ha sido así desde niña. Es un gesto de amor”.

Los comentarios más extensos apuntaron hacia los verdaderos responsables de la polémica: las mentes malpensadas. “Muchos critican a los padres que le dan besitos en la boca a sus hijos, pero la realidad es que no hay nada más inocente que el amor entre un padre y un hijo. El problema está en quienes lo sexualizan”, escribió una seguidora. Otra coincidió: “Se ve mal por personas que tienen mentes morbosas y sucias”.

Tampoco faltaron relatos personales. “Yo beso a mis hermanos, a mi madre y a mis hijos. Es el sentimiento más sano que expreso”, comentó una mujer. Desde otra perspectiva cultural, una usuaria añadió: “Soy nacida en Estados Unidos y a mis padres yo les doy besos en la boca. Es amor sincero y sano. No hagas caso, Kuki”. También se sumó una seguidora con su experiencia: “Todos me critican por darle besos en la boca a mi papá. La gente anda mal. Así es la mejor relación”.

Otros comentarios, si bien comprensivos, señalaron que en los tiempos actuales conviene ser cauteloso. “No tiene nada de malo, pero también hay que cuidar a los adolescentes. Solo es cuestión de poner límites”, expresó una usuaria. A lo que otra respondió: “Ellos conocen sus límites como padre e hija”. Otro seguidor resumió bien la idea general: “Cada quien lo ve bajo sus perspectivas. Si te enfocas en el amor que Alex le tiene a su hija y Kuki a él, no mirarás el piquito”.

Y como en toda red social, también hubo espacio para el humor. “Alexander, no me estés besando tanto la jeva, asere”, bromeó un seguidor. Otros admiraron la relación familiar sin entrar en el debate. “Parecen hermanos. Buena conexión. Felicidades”, comentó alguien desde la zona.

Este tipo de controversias no es nuevo entre famosos. Maluma fue cuestionado por un beso en la boca con su madre. Manuel Turizo recibió críticas similares por un gesto afectivo con su madre. Y hasta David Beckham ha tenido que explicar públicamente las muestras de cariño con su hija.

