Niegan fianza a camionero acusado de matar a tres personas en accidente en Florida

Un juez en Florida negó la libertad bajo fianza a Harjinger Singh, un camionero de 28 años acusado de provocar un accidente mortal en la autopista Turnpike, en Fort Pierce, que dejó tres fallecidos.

Singh enfrenta tres cargos de homicidio vehicular y tres de homicidio involuntario, después de que, según la investigación, intentara realizar un giro en U ilegal el pasado 12 de agosto en un área marcada para “uso oficial únicamente”, informó NBC Miami.

En la maniobra, su camión bloqueó todos los carriles de la vía y una minivan impactó contra el remolque, quedando atrapada debajo.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 30 años de Florida City, una mujer de 37 años de Pompano Beach y un hombre de 54 años de Miami.

El conductor de la minivan murió en el hospital y los otros dos ocupantes fallecieron en el lugar.

Durante la audiencia judicial, el magistrado determinó que Singh representa un alto riesgo de fuga, ya que la evidencia reveló que vive en Estados Unidos de manera irregular desde 2018, tras ingresar por la frontera con México.

El caso ha generado controversia nacional porque Singh obtuvo en California una licencia comercial de conducir, pese a no cumplir con los requisitos de idioma y residencia legal.

Según documentos oficiales, reprobó el examen de inglés y no presentó comprobante de domicilio, pero aun así recibió el permiso a través del sistema federal SAVE.

Autoridades federales y estatales anunciaron investigaciones tanto contra el conductor como contra la empresa transportista White Hawk Carrier.

El Departamento de Transporte advirtió que endurecerá los requisitos de inglés para conductores de camiones, mientras que críticos cuestionan la falta de control en la expedición de licencias comerciales a inmigrantes sin estatus legal.

Singh permanecerá en custodia de ICE mientras avanza el proceso judicial en su contra.

